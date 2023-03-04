Akaryakıta büyük zam! İşte yeni fiyatlar

Akaryakıt fiyatları son dönemde Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik nedeniyle vatandaşların yakından takip ettiği bir konu haline geldi. Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'deki dalgalanmaların akaryakıt üzerindeki etkileri devam ediyor.

Motorine zam

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorinin litre fiyatı 20.63 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.48 liradan satılıyor. Ancak bugün motorin grubunda 91 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşti. Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat fiyat değişikliği olmadı.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da 4 Mart 2023 tarihinde güncel benzin ve motorin fiyatları şöyle:

İstanbul

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 20,42 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 21,51 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 20,46 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 21,58 TL

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Ankara

Benzin fiyatı: 20,80 TL

Motorin fiyatı: 21,95 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 20,75 TL

Motorin fiyatı: 22,00 TL