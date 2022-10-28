Altın fiyatları ne kadar son dakika: Fed'de, piyasalarda son durum! Çeyrek altın ne kadar, ata altın, ons altın, gram altın fiyatları

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 986 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1649 dolar seviyesinde bulunuyor. Altın yatırımcısı haftaya gerçekleşecek olan Fed'in faiz kararını bekliyor.Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 986 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1649 dolar seviyesinde bulunuyor. Altın yatırımcısı haftaya gerçekleşecek olan Fed'in faiz kararını bekliyor.

Altının ons fiyatı, hafta içerisinde 1638 dolar ile 1674 dolar arasında hareket ederken; küresel piyasalar haftaya gerçekleşecek olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına odaklandı. Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısı 1-2 Kasım tarihinde yapılacak. Piyasalar Fed’den 75 baz puan faiz artırımı beklerken; verilecek mesajlarda ileriki dönemlere yönelik yol haritasına dair ip uçları aranacak.

GRAM ALTIN 1000 LİRANIN ALTINDA

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 994 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 993 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, haftanın son işlem gününe yatay seviyeden başlarken; gün içerisinde en yüksek 999,05 lira seviyesini, en düşük ise 985,58 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 13:28 itibarıyla yüzde 0,76 oranında düşüşle 986,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1624 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 684 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM

Altın Fiyatları



ALTIN (TL/GR)

Alış- 984,07

Satış- 984,27



22 Ayar Bilezik

902,49

910,68



Altın (ONS)

1.645,60

1.645,91



Altın ($/kg)

52.619,00

52.628,00



Altın (Euro/kg)

52.500,00

52.509,00



Cumhuriyet Altını

6.429,00

6.488,00



Yarım Altın

3.215,00

3.255,00



Çeyrek Altın

1.612,00

1.627,00



Reşat Altını

6.461,47

6.520,95



Kulplu Reşat Altını

6.463,69

6.523,20



22 Ayar Altın TL/Gr

898,05

923,59



18 Ayar Altın TL/Gr

718,37

718,52



14 Ayar Altın TL/Gr

543,88

650,27



Kapalicarsi Ziynet 2.5

15.841,42

16.098,53



Kapalicarsi Ziynet 5 li

32.078,88

32.712,54

GRAM ALTIN 2 HAFTANIN EN YÜKSEĞİNDE

Gram Altın Fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 989 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 992 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, haftanın üçüncü işlem gününe yükselişle başlarken, gün içerisinde en yüksek 1001,33 lira seviyesine tırmanarak yaklaşık 2 haftanın en yükseğini gördü.

Gram Altın, en düşük 984,32 lira seviyesine gerilerken; ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ediyor ve saat 11:19 itibarıyla yüzde 1,02 oranında yükselişle 999,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda Çeyrek Altın 1640 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 750 liradan alıcı buluyor.

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