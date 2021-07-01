Akaryakıt sektörünün en beğenileni yine ‘Shell’

Birçok sektörün en beğenilen şirketleri ödüle layık görülürken Shell & Turcas, Türkiye’nin “En Beğenilen Akaryakıt Şirketi” seçildi. Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı; “Her zaman olduğu gibi misafirlerimize üstün kalitede ürün ve hizmet sunmaya ve sektörün öncüsü olmaya devam edeceğiz” dedi. Turanlı ödülle ilgili olarak; “Birçok sektör için çok önemli bir sonucu ortaya çıkaran bu araştırmada “Akaryakıt Sektörünün En Beğenilen Şirketi” olarak seçilmemiz bizleri çok gururlandırdı. Bize bu gururu yaşatan tüm müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve Shell & Turcas ailesine çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi misafirlerimize üstün kalitede ürün ve hizmet sunmaya ve sektörün öncüsü olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.