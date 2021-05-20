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Ekonomi Akaryakıt ne kadar oldu? Akaryakıt zammı ne zaman yürürlüğe girecek?
Ekonomi

Akaryakıt ne kadar oldu? Akaryakıt zammı ne zaman yürürlüğe girecek?

Tavan fiyat uygulaması sona eren akaryakıta ÖTV zammı geldi. Resmi Gazete’nin bugün yayımlanan sayısında akaryakıta ÖTV zammı geldiği belirtildi. Akaryakıta zam geldiğini duyan sürücüler, ne kadar zam geldiğini ve zammın ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, akaryakıt ne kadar oldu? Akaryakıt zammı ne zaman yürürlüğe girecek?

Yeniakit Publisher
2021-05-20 11:40:00 -
Akaryakıt ne kadar oldu? Akaryakıt zammı ne zaman yürürlüğe girecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’nin 31486. Sayısında akaryakıta ilişkin önemli bir karara yer verildi. Söz konusu kararda tavan fiyat uygulaması sona ermesiyle akaryakıta zam geldiği açıklandı.

Söz konusu zammın açıklanmasıyla beraber vatandaşlar, akaryakıtın ne kadar olduğunu ve gelen zammın ne zaman yürürlüğe gireceğini araştırmaya başladı.

Akaryakıt ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı kararıyla yayımlanan Resmi Gazete’de akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergi oranları yeniden belli oldu. EPGİS’in yaptığı açıklamada, tavan fiyat uygulamasının kalkmasıyla, benzine 55, motorine 67, LPG'ye de 35 kuruşluk artış gerçekleştiği duyuruldu. Bu artışların pompa fiyatlarına yansıyacağı da belirtildi.

Akaryakıt zammı ne zaman yürürlüğe girecek?

Resmi Gazete’nin bugün ki sayısında akaryakıta uygulanan zamlara ilişkin önemli kararlar yer aldı. Bugünden itibaren yapılacak akaryakıt alışverişlerinde zamlı tarifenin kullanılacağı bekleniyor. Yani söz konusu zam 20 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olacak.

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