Akaryakıt litre fiyatları ne kadar oldu? Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir

Benzine, mazota, motorine zam! Güncel akaryakıt fiyatları, akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI

17.09.2024 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 41,55 TL

Motorin TL/lt: 41,75 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 41,75 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 28,21 TL

Fuel Oil TL/Kg: 25,39 TL

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI 17 EYLÜL 2024

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41.55 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41.74 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25.13 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41.42 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41.67 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24.59 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI 17 EYLÜL 2024

Ankara'da benzin litre fiyatı: 41.90 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 42.19 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 17 EYLÜL 2024

İzmir’de benzin litre fiyatı: 42.35 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı: 42.71 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı: 25.04 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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