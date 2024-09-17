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Ekonomi Akaryakıt litre fiyatları ne kadar oldu? Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir
Ekonomi

Akaryakıt litre fiyatları ne kadar oldu? Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir

Yeniakit Publisher
2024-09-17 19:32:00 - 2024-09-17 19:42:03
Akaryakıt litre fiyatları ne kadar oldu? Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir

Araç sahipleri için en önemli sorulardan biri: Akaryakıta indirim var mı? 18 Eylül son dakika bu gece akaryakıta, benzine zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. 18 Eylül 2024 itibariyle güncel akaryakıt fiyatları belli oldu. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı, ne zaman gelecek?

Benzine, mazota, motorine zam! Güncel akaryakıt fiyatları, akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI

17.09.2024 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 41,55 TL

Motorin TL/lt: 41,75 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 41,75 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 28,21 TL

Fuel Oil TL/Kg: 25,39 TL

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI 17 EYLÜL 2024

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41.55 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41.74 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25.13 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41.42 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41.67 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24.59 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI 17 EYLÜL 2024

Ankara'da benzin litre fiyatı: 41.90 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 42.19 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 17 EYLÜL 2024

İzmir’de benzin litre fiyatı: 42.35 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı: 42.71 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı: 25.04 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Yorumlar

Emekli

Indirim yapamadinuz mi tuh petrole zam gelirken hemen duserken cvo yok akit sen tam satilik bir kalem olmussun sen halkin sesi degil hirsizlarin sesi olmussun devam etttt

Neco

Bir gün Allah rızası için milletin yanında olunda indirimin düzgün yapilnadigi yerde hemen nasıl zam yapıldığına itiraz edin.hemen yandaşlık yaparak petrol fiyatlarındaki artma sebebiyle diye yandaşlık yapıyorsunuz.petrol fiyatları 80 dolarların üstünden 70 dolarların altına düştüğünde yani yüzde 20 düştüğünde yüzde 20 lik indirim yapıldı mı bunu hiç sarguladinizmi.tabi sorgulamazsiniz.Allahtan korkmazsiniz hükümetten korktuğumuz kadar.
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