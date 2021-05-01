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Gündem Akaryakıt kanunu Meclis'ten geçti! Bunu yapana büyük ceza
Gündem

Akaryakıt kanunu Meclis'ten geçti! Bunu yapana büyük ceza

Akaryakıt kaçakçılığının önünü kesmek için hazırlanan kanun, TBMM'den geçti.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 10:25:00 -
Akaryakıt kanunu Meclis'ten geçti! Bunu yapana büyük ceza

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) akaryakıt kaçakçılığı ve bu sektördeki kayıt dışılığı önlemek için hazırlanan yasayı kabul etti ve salgınla mücadele kapsamında alınan kapanma kararına paralel olarak çalışmalarına 18 Mayıs'a kadar ara verdi.

Sabah'ın haberine göre, TBMM'de kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayınlanan yasa şu değişiklikleri içeriyor:

Petrol türevli ürünlere ilave olarak EPDK'den izin alınmaksızın herhangi bir üründen üretilen maddelerin akaryakıt olarak ikmal edilmesi, satışı, bulundurulması, bu özelliğini bilerek ticari amaçla satın alınması, taşınması veya saklanması da kaçakçılık suçları kapsamına alındı.

Ödeme kaydedici cihaz ve otomasyon gibi elektronik sistemlere müdahale ederek kaçakçılık yapmaya çalışanlar hakkında hemen yargı süreci başlayacak. Ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, donanım, yazılımı değiştiren, kayıt dışı satışı önlemek için geliştirilen sistemlere müdahale edenlere 3 ila 5 yıl hapis cezası.

Dağıtıcılar, herhangi bir dağıtıcıdan aldıkları akaryakıtı başka bir dağıtıcıya satamayacak. Buna uygun hareket etmeyenlere önce para cezası uygulanacak, devamı halinde lisansı iptal edilecek. Petrol Piyasası Yasasına göre yapılan talep veya işlemlerde, kanuna karşı hile veya yalan beyanda bulunulduğu tespit edilirse de lisans iptal edilecek.

Vergi borcu alanlara dağıtıcılık, bayilik lisansı verilmeyecek. Lisans süresinin uzatılmasında aynı kritere bakılacak.

EPDK, dağıtıcılara yönelik olarak lisans sahipleri için teknoloji, kalite, güvenlik, hizmet, teknik ve ekonomik kriterler ve özel şartlar belirleyebilecek. Belirlenen kriter ve şartları sağlamayanların lisansları sona erdirilecek.

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