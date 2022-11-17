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Aktüel Akaryakıt istasyonunda silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi
Aktüel

Akaryakıt istasyonunda silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi

Kastamonu'da akaryakıt istasyonunda karşılaştığı husumetlisi tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 23:09:00 -
Akaryakıt istasyonunda silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi

Kastamonu'da akaryakıt istasyonunda karşılaştığı husumetlisi tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu kara yolu Duruçay köyü mevkisindeki bir akaryakıt istasyonunda aralarında husumet bulunan Muhammed Can Köse ile A.C. karşılaştı.

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine A.C, tabancayla akaryakıt istasyonunun yanında bulunan restorana kaçan Köse'ye ateş etti. Köse, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından aracıyla kaçan A.C'nin yakalanması için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Şüpheli, jandarma ekiplerince yaklaşık 40 dakika sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Köse'nin cenazesi ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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