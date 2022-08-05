Akaryakıt indirimi: 5 Ağustos 2022 benzin motorin indirimi ne kadar? Güncel motorin, benzin fiyatları:

Türkiye’nin arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna limanlarındaki tahıl sevkiyatının başlamış olması küresel ölçekte piyasaları bir nebze olsun rahatlattı. RDün 97,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,12 dolar seviyesinde tamamlad. Petrol fiyatlarının gerilemiş olması gözleri akaryakıt fiyatlarına çevirdi. usya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol fiyatlarında dalgalanmalar yaşanırken, motorin ve benzin fiyatlarında ardı ardına indirim haberleri de gelmeye devam ediyor.

Akaryakıt fiyatları ne kadar inecek?

6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL fiyat indirimi yapılacak.

Güncel akaryakıt fiyatları

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,48 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 22,25 liradan satılıyor. İndirim sonrası benzinin litre fiyatı ortalama 20.03 TL motorinin ise litre fiyatının 23.33 TL'ye inmesi bekleniyor.

5 Ağustos 2022 güncel motorin, benzin, LPG fiyatları

İstanbul'da motorin fiyatı 24,50 TL

Ankara'da motorin fiyatı 24,61 TL

İzmir'de motorin fiyatı 24,63 TL

İstanbul'da benzin fiyatı 22,24 TL

Ankara'da benzin fiyatı 22,36 TL

İzmir'de benzin fiyatı 22,36 TL

İstanbul'da LPG fiyatı 11.35 TL

Ankara'da LPG fiyatı 11.37 TL

İzmir'de LPG fiyatı 11.04 TL