Akaryakıt indirimi: 5 Ağustos 2022 benzin motorin indirimi ne kadar? Güncel motorin, benzin fiyatları:
Akaryakıt indirimi araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte brent petrol varil fiyatları bir hayli yükseldi. Petrol fiyatlarının yükselişi ile birlikte akaryakıt fiyatlarına ardı ardına zam geldi. Türkiye’nin gayretleri sonrası Rusya-Ukrayna savaşında müzakere masası kurulmasıyla birlikte petrol fiyatları da aşağıya çekildi. Petrol fiyatlarının geri çekilmesi ile birlikte motorin indirimi başta olmak üzere benzin ve LPG indirimi ardı ardına geldi. Peki akaryakıt fiyatları indi mi? Benzin indirimi, motorin indirimi ne kadar? 5 Ağustos benzin fiyatı ne kadar? Motorin anlık fiyatları kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatlarında son durum bilgileri.
Türkiye’nin arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna limanlarındaki tahıl sevkiyatının başlamış olması küresel ölçekte piyasaları bir nebze olsun rahatlattı. RDün 97,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,12 dolar seviyesinde tamamlad. Petrol fiyatlarının gerilemiş olması gözleri akaryakıt fiyatlarına çevirdi. usya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol fiyatlarında dalgalanmalar yaşanırken, motorin ve benzin fiyatlarında ardı ardına indirim haberleri de gelmeye devam ediyor.
Akaryakıt fiyatları ne kadar inecek?
6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL fiyat indirimi yapılacak.
Güncel akaryakıt fiyatları
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,48 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 22,25 liradan satılıyor. İndirim sonrası benzinin litre fiyatı ortalama 20.03 TL motorinin ise litre fiyatının 23.33 TL'ye inmesi bekleniyor.
5 Ağustos 2022 güncel motorin, benzin, LPG fiyatları
İstanbul'da motorin fiyatı 24,50 TL
Ankara'da motorin fiyatı 24,61 TL
İzmir'de motorin fiyatı 24,63 TL
İstanbul'da benzin fiyatı 22,24 TL
Ankara'da benzin fiyatı 22,36 TL
İzmir'de benzin fiyatı 22,36 TL
İstanbul'da LPG fiyatı 11.35 TL
Ankara'da LPG fiyatı 11.37 TL
İzmir'de LPG fiyatı 11.04 TL