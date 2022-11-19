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Ekonomi Akaryakıt için bomba beklenti! Gelecek hafta...
Ekonomi

Akaryakıt için bomba beklenti! Gelecek hafta...

Brent petrol 87 dolara kadar geriledi. Motorin ve benzine gelen indirimlerin ardından bu düşüşlerin devam edip etmeyeceği merakla takip ediliyor. Beklentilere göre gelecek hafta akaryakıt piyasasında indirimler sürebilir.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 19:03:00 -
Akaryakıt için bomba beklenti! Gelecek hafta...

Petrol fiyatları bu hafta yüzde 9 düştü. Hâl böyle olunca vatandaşlar önümüzdeki hafta akaryakıt fiyatlarında indirim olup olmayacağını merak ediyor. İşte yanıtı...

Resesyon riski emtia fiyatlarında baskıya sebep olurken, Brent petrolün varil fiyatı son bir haftada yüzde 9 düşüşle 87,6 dolara geriledi.

ABD için gösterge fiyat olan Batı Teksas petrolünde haftalık kayıp yüzde 10’a ulaştı ve bir varil petrolün fiyatı 80,1 dolara geriledi. Bu düşüş, mart ayından bu yana haftalık bazda en sert düşüş oldu.

Böylece ABD’de petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya’nın başını çektiği müttefiklerinin ekim ayında aldığı üretim kısıntısı sonrası görülen zirvenin yüzde 14 altına gerilemiş oldu.

İngiliz Financial Times gazetesi, Çin’de yakıt talebinin zayıflamasının, yeni yaptırımlar nedeniyle Rusya’nın petrol arzının düşebileceğine yönelik endişelerinden daha ağır bastığını, bu gelişmenin petrol fiyatlarındaki düşüşte etkili olduğunu yazdı.

Savaş, yaptırımlar ve OPEC+ tarafından alınan üretimi azaltma kararları petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratırken, küresel ekonomideki yavaşlama ve resesyon sinyalleri aşağı yönlü baskı yaratıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının resesyon riskine rağmen attığı parasal sıkılaştırma adımları da petrol fiyatlarını düşürücü etkide bulunuyor.

İndirim gelecek mi?

Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle benzinin litre fiyatına 17 Kasım Perşembe günü 77 kuruş ve 19 Kasım Cumartesi günü 75 kuruş indirim geldi.

İki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,19 TL’ye, Ankara’da 21,35 TL’ye, İzmir’de TL’ye 21,36 TL’ye geriledi.

Brent petrolün bu seviyede kalması halinde önümüzde hafta yeni indirimlerin geleceği düşünülüyor.

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