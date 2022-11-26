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Ekonomi Akaryakıt fiyatlarını sarsacak haberi az önce duyurdular
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarını sarsacak haberi az önce duyurdular

Brent petrolde gergin bekleyiş devam ederken uzmanlar 100 dolar tahmininde bulundu. Şayet brent petrol 100 doların üzerine çıkarsa akaryakıt fiyatları 30 liraya dayanabilir.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 12:18:00 -
Akaryakıt fiyatlarını sarsacak haberi az önce duyurdular

Brent petrol fiyatı tüm dünyada düşerken bu durum yurtiçi piyasalarda pompaya yansıdı. Akaryakıta hafta içinde toplam üç kere indirim geldi. Milyonlarca araç sahibi yeni indirim haberlerinin gelmesini beklerken petrol dolardaki gerilemeye paralel olarak gün içinde değer kazandı. 25 Kasım gününe 85 dolardan başlayarak 86 dolara kadar yükseldi. Uzmanlara göre petrolün fiyatı kısa süre içinde yeniden artarak 100 dolar bandına çıkabilir.

Analistlere göre, ham petrol 3 haneli rakamlara yeniden geri dönebilir. Pek çok enerji uzmanına göre, ham petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması an meselesi. Analistler, tahminlerini Çin'in sıfır Covid politikalarını gevşetme olasılığına ve AB ambargosunun ardından Rus petrol ihracatında keskin bir düşüş olacağına yönelik öngörülere dayandırıyor.

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