Akaryakıt fiyatlarına zam geldi

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Geçen hafta benzin ve motorine gelen zammın ardından bugün akaryakıta bir zam daha geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 1 lira 25 kuruş arttı.

Benzinin litresi kaç lira oldu?

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 21 lira 71 kuruşa, Ankara'da 21 lira 93 kuruşa, İzmir'de ise 21 lira 86 kuruşa yükseldi. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

Geçen hafta 2 kere zamlandı

Geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatlarına üst üste 2 gün zam gelmişti. 17 Ocak tarihinde benzinin fiyatı 67 kuruş, 18 Ocak tarihinde ise motorinin fiyatı 1 lira 5 kuruş artmıştı.