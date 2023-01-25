Akaryakıt fiyatlarına zam geldi
Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 1 lira 25 kuruş zamlandı. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin litre fiyatı 22 liraya yaklaştı.
Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Geçen hafta benzin ve motorine gelen zammın ardından bugün akaryakıta bir zam daha geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 1 lira 25 kuruş arttı.
Benzinin litresi kaç lira oldu?
Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 21 lira 71 kuruşa, Ankara'da 21 lira 93 kuruşa, İzmir'de ise 21 lira 86 kuruşa yükseldi. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.
Geçen hafta 2 kere zamlandı
Geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatlarına üst üste 2 gün zam gelmişti. 17 Ocak tarihinde benzinin fiyatı 67 kuruş, 18 Ocak tarihinde ise motorinin fiyatı 1 lira 5 kuruş artmıştı.
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