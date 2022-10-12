Akaryakıt fiyatlarına dev indirim! Bu kez sürücüler bayram edecek

Sürücülerin tepkili olduğu akaryakıt fiyatları son gelen peş peşe zamlarla tavan yaptı. Motorin fiyatı özellikle son haftalarda gördüğü zamlar sonucu 28 lirayı aşmış durumda. İstanbul’da motorin fiyatı 28,54 TL’den satılırken Ankara motorin litre fiyatı 28,61 TL’den işlem görüyor.

Akaryakıt fiyatları tarafında bu zam gelişmeleri Türkiye’de A’dan Z’ye her şeye zam gelmek demek oluyor. Çarşı, pazar, marketteki raflara önümüzdeki günlerde zamların devam edeceği öngörülüyor.

Neyse ki bu kez motorin fiyatları için indirim gelmesi bekleniyor. Motorin litre fiyatı için akaryakıt sektörü kesin indirim rakamı belirtmez iken şu anki hesaplamalara göre motorin fiyatı için yarın gece yarısından itibaren 2 lira 5 kuruş indirim gelmesi söz konusu…

Motorin fiyatları için indirimden daha çok zam oluyor. Motorin litre fiyatı beklenen oranda indirim gelirse motorin fiyatı 26 TL’ye kadar geri çekilmiş olacak.

Akaryakıt fiyatları il il değişiklik gösterdiği gibi akaryakıt dağıtım şirketleri ve markalarına göre değişim gösterebiliyor.

Akaryakıtta 11 Ekim 2022 Güncel Fiyatları konusuna gelirsek; İstanbul’da motorin litre fiyatı 28,54 TL, Ankara’da motorin fiyatı 28,66 TL, İzmir’de motorinin litre fiyatı 28,68 TL’den satılıyor. Söz konusu akaryakıt güncel fiyatları ise Türkiye Petrolleri (TP) baz alınarak verilmiştir.