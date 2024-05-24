  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kanı bozuk siyonist askerden alçaklık! Camide ateş yakıp Kur'an-ı Kerim'i içine attı

PFDK kararını açıkladı! Ali Koç ile Fenerbahçeli futbolculara ceza yağdı

İBB’nin o hamlesi Büyükada’yı karıştırdı! “Her şey çok güzel oluyor” değil mi?

Macaristan'dan hayal kırıklığı yaşatan Netanyahu kararı!

AKINCI TİHA İran hava sahasında Milli SATCOM ile haberleşti!

Meteoroloji'den çok sayıda uyarı geldi! Birçok ile son dakika sağanak uyarısı: Hava durumu tahminleri

Benzin, motorin ve LPG 23 Mayıs güncel fiyatlar: Akaryakıt fiyatlarında güncel durum!

Nevşin Mengü ve Fatih Altaylı'ya Avrupa medyasından kapak!

Nihat Genç'ten İmamoğlu'na zehir zemberek Roma tepkisi!

Hidrojenle çalışan uçak motoru: elektrikli uçağında projesine başladı!
Ekonomi Akaryakıt fiyatlarına büyük indirim geliyor! Tarih verildi
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarına büyük indirim geliyor! Tarih verildi

Yeniakit Publisher
2024-05-24 08:48:00 - 2024-05-24 08:51:27
Akaryakıt fiyatlarına büyük indirim geliyor! Tarih verildi

Brent petrol ve dolar kurundaki değişim nedeniyle takip edilen akaryakıt fiyatlarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşanıyor. Benzin fiyatlarına indirim geliyor. Motorinde ise herhangi bir değişikliğin yaşanması beklenmiyor.

Araç sahiplerini sevindirecek güzel haber geldi. Akaryakıt fiyatlarına bu kez zam değil indirim geliyor.

Araç sahiplerine bu kez zam değil indirim haberi geldi. Akaryakıt fiyatlarında tahmini olarak 1 lira 40 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Bu indirim, cumartesi gece yarısından itibaren tüm benzin istasyonlarında geçerli olacak. Ancak motorin kullanıcıları için üzücü bir haber geldi. Motorin fiyatlarında şu an için bir indirim öngörülmüyor. Rafineri marjlarının yüksek olması nedeniyle motorin fiyatları sabit kalacak.

7 Mayıs 2024 tarihinde yapılan son indirimlerde benzin litre fiyatına 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim yapılmıştı. Bu indirimlerle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42.61 TL'ye, motorinin litre fiyatı ise 40.11 TL'ye gerilemişti. Bu fiyatlar, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle değişkenlik gösterebiliyor. Benzin fiyatlarındaki indirimin, sürücülerin bütçesine bir nebze de olsa katkı sağlaması amaçlanıyor.

Akaryakıta çifte indirim geliyor! EPDK yeni karar almıştı
Akaryakıta çifte indirim geliyor! EPDK yeni karar almıştı

Ekonomi

Akaryakıta çifte indirim geliyor! EPDK yeni karar almıştı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Akaryakıtta fiyatlar değişti! Yeni dönem saat 00.00 itibariyle başladı
Akaryakıtta fiyatlar değişti! Yeni dönem saat 00.00 itibariyle başladı

Ekonomi

Akaryakıtta fiyatlar değişti! Yeni dönem saat 00.00 itibariyle başladı

Akaryakıt fiyatlarına dev indirim geliyor! Tarih verildi
Akaryakıt fiyatlarına dev indirim geliyor! Tarih verildi

Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarına dev indirim geliyor! Tarih verildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23