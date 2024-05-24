Akaryakıt fiyatlarına büyük indirim geliyor! Tarih verildi

Araç sahiplerini sevindirecek güzel haber geldi. Akaryakıt fiyatlarına bu kez zam değil indirim geliyor.

Araç sahiplerine bu kez zam değil indirim haberi geldi. Akaryakıt fiyatlarında tahmini olarak 1 lira 40 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Bu indirim, cumartesi gece yarısından itibaren tüm benzin istasyonlarında geçerli olacak. Ancak motorin kullanıcıları için üzücü bir haber geldi. Motorin fiyatlarında şu an için bir indirim öngörülmüyor. Rafineri marjlarının yüksek olması nedeniyle motorin fiyatları sabit kalacak.

7 Mayıs 2024 tarihinde yapılan son indirimlerde benzin litre fiyatına 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim yapılmıştı. Bu indirimlerle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42.61 TL'ye, motorinin litre fiyatı ise 40.11 TL'ye gerilemişti. Bu fiyatlar, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle değişkenlik gösterebiliyor. Benzin fiyatlarındaki indirimin, sürücülerin bütçesine bir nebze de olsa katkı sağlaması amaçlanıyor.