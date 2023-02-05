Akaryakıt fiyatları: Motorine üst üste indirim, zam! Araç sahipleri dikkat: İstanbul, İzmir, Ankara | Benzin, mazot, LPG, güncel fiyatlar
Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Araç sahipleri için brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişikliklerden etkilenen akaryakıt fiyatları merak ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 5 Şubat 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatlarında indirim var mı? İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları... İşte ayrıntılar...
Akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Motorin grubunda yapılan peş peşe indirimler dikkat çekti. Peki, benzin fiyatlarına zam ya da indirim gelecek mi? İşte 5 Şubat 2023 güncel fiyatlar...
MOTORİNDE PEŞ PEŞE 3. İNDİRİM!
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Motorin grubunda 68 kuruş fiyat indirimi meydana geldi.
ÇİFTE İNDİRİM GELMİŞTİ
3 Şubat Cuma günü gece yarısından sonra geçerli olmak üzere motorinde 65 kuruş indirim geldi.
2 Şubat Perşembe gününden itibaren de motorin fiyatlarına 1 lira 2 kuruş indirim gelmişti.
LPG'YE ZAM GELDİ!
3 Şubat Cuma gününden geçerli olmak üzere otogaz grubunda 1,07 TL fiyat artışı yapıldı.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL LİSTESİ 5 ŞUBAT 2023
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,07 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21,04 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,63 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,13 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21,12 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12, 04 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Benzin fiyatı: 21,37 TL
Motorin fiyatı: 21,38 TL
LPG fiyatı: 12,05 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 21,29 TL
Motorin fiyatı: 21,45 TL
LPG fiyatı: 11,76 TL
Rus petrol ürünlerine yönelik alınan kararla ilgili konuşan uzmanlar korkutan açıklamalar yaptılar.
Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 azalarak 82,12 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,77 dolardan alıcı buldu.
Avrupa Birliği'nin rus petrolüne yönelik uygulamaya koyacağı ambargo bugün itibariyle yürürlüğe girecek. Atılan ambargo adımında sarsıcı etki olacağını aktaran uzmanlar, petrol fiyatlarında 10-20 dolar arasında artış beklendiğini aktardı. Fiyatlandırmanın 3-6 ay içerisinde etkili olması beklenirken, tabelaya yansıyan görüntü vatandaşı ürkütecek. Uzmanlar konu hakkında, "Varil başına 90-100 dolardan geri dönüş bekliyoruz" dedi.
BRENT PETROL NEDİR? Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol'ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.
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