Akaryakıt fiyatları: Motorine üst üste indirim, zam! Araç sahipleri dikkat: İstanbul, İzmir, Ankara | Benzin, mazot, LPG, güncel fiyatlar

Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Araç sahipleri için brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişikliklerden etkilenen akaryakıt fiyatları merak ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 5 Şubat 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatlarında indirim var mı? İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları... İşte ayrıntılar...