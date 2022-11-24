Akaryakıt fiyatları için bu geceye dikkat! İndirim ve zammın ardından son gelişme belli oldu
Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Dün gece zamlanan benzin fiyatlarıyla ilgili bu gece için indirim beklentisi oluştu.
Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor. Brent ve döviz kurlarındaki değişimle beraber benzin fiyatları ile motorin fiyatları değişkenlik gösteriyor. Peki, benzine yeni indirim var mı? Benzinin litre fiyatı ne kadar? Akaryakıtta güncel fiyatların son durum...
Benzin fiyatı 24 Kasım saat 00.00’dan itibaren 55 kuruş zam görürken motorin fiyatı ise 95 kuruş indirim görmüştü.
24 saat aradan sonra benzinin litre fiyatı için yeni indirim beklentisi oluştu. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin fiyatları için 47 veya 60 kuruş dolaylarında indirim olması bekleniyor.
Motorin fiyatı için şu an bir indirim veya zam beklentisi bulunmuyor.
Benzin fiyatı son gelen 55 kuruşluk zam sonrası İstanbul’da 20,63 TL’den satılıyor. Motorin fiyatı ise son gelen 95 kuruşluk indirim sonrası 23,86 TL’den satılıyor.
Ekonomi
Güncel benzin fiyatı, akaryakıt fiyatları! Benzin indirim işte yeni fiyatlar! 20 Kasım 2022 benzin, LPG, motorin akaryakıt fiyatları kaç TL?