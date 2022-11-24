'Akaryakıt fiyatları 12 liraya düşecek' dedi ve tarih verdi! Vatandaşları sevince boğacak açıklama
Dolar kuruna ilişkin yaptığı tahminlerle gündemden düşmeyen ekonomist Necmettin Batırel, akaryakıt fiyatlarına ilişkin önemli bir açıklama yaptı.
Avrupa Birliği, Rus petrolünde tavan fiyat seviyesi için 65-70 dolar aralığı üzerinde duruyor.
Bloomberg'in haberine göre, Avrupa Birliği (AB) Rus petrolünde tavan fiyat seviyesinin 65-70 dolar aralığında olmasını değerlendiriyor.
Uygulama yüksek ihtimalle Şubat ayında resmiyete kavuşacak.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ekonomist Necmettin Batırel, tavan fiyat uygulamasının hayata geçirilmesi halinde akaryakıt fiyatlarında büyük bir düşüşün gözleneceğini belirtti.
Batırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Birliği Rus petrolünün tavan fiyatını 65 – 70 dolar olarak belirliyor. Gerçekleşirse Türkiye’deki benzinin litresi 12, motorinin 15 liraya düşer. Akaryakıttaki düşüş enflasyonu bitirir. TÜFE rekor kıracak, öldük bittik diyenlere kapak olsun" dedi.