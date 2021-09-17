Akar Kosovalı mevkidaşı Mehaj’ı törenle karşıladı

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Kosova Savunma Bakanı Armend Mejah Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın davetlisi olarak Ankara’ya geldi.



Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmî davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj’ı Millî Savunma Bakanlığında askerî törenle karşıladı. Tören mangasını selamlayan Konuk Bakan Mehaj, Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra Bakanlar Akar ve Mehaj baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Bakan Akar tarafından;



-İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin geldiği seviyeden duyulan memnuniyet ifade edildi,-Askerî eğitim ve savunma sanayi alanlarında iş birliğinin artarak devam etmesinin önemine değinildi.” ifadelerini kullandı.