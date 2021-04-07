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Gündem Akademisyenler kışkırtıyor, öğrenciler provokasyona soyunuyor: 5 bin imzalı mektubu yere serdiler
Gündem

Akademisyenler kışkırtıyor, öğrenciler provokasyona soyunuyor: 5 bin imzalı mektubu yere serdiler

Rektörlük binasına sırt dönme eylemlerini sürdürerek öğrencilerini kışkırtan Boğaziçi Üniversitesi'nin bir grup azınlık akademisyeni, bugünkü eylemlerinde de 5 bin eski mezunun imzaladığı metrelerce uzunluktaki ortak mektubu yere serdikleri provokasyona destek verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 22:43:00 -
Akademisyenler kışkırtıyor, öğrenciler provokasyona soyunuyor: 5 bin imzalı mektubu yere serdiler

 Yeniakit.com.tr 

Boğaziçi Üniversitesi'nin azınlık akademisyenleri sırt dönme eylemleri ile öğrencilerini kışkırtmaya devam ediyor.

Sözde akademisyenlerden provokasyona destek!

Sözde akademisyenler bugün de Boğaziçi mezunlarından 5 bin kişinin imza attığı metrelerce uzunluktaki 'istifa' çağrısını yere serdi. Mezun Boğaziçililer, sözde akademisyenleri öne sürdüğü ortak imzalı yazıda, "Gayrimeşru rektör atamasına karşı öğrenciler ve öğretim görevlileri yaklaşık yüz gündür direniyor. Melih Bulu’nun üniversite içinden gelen bu güçlü itiraza kulak vermesini ve derhal istifa etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

'Tüm milletvekillerine göndereceğiz'

Boğaziçi'nin mezun provokatörleri, ortak imzalı metni, ilgili tüm milletvekillerine de göndereceklerini belirtek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu mücadele halkın vicdanında da çoktan kabul görmüş bir mücadeledir. Melih Bulu bu sese kulak vermelidir. Öğretim görevlilerinin, rektör atamasına ve yeni fakülte açılmasına karşı Danıştay’da açtıkları davaların da takipçisiyiz."

'Kötü muamele görüyoruz'

"Öğrencilerin, akademisyenlerin ve mezunların demokratik eylem hakları engelleniyor. Kötü muamele görerek terörle ilişkilendiriliyoruz. Bu uygulamaların sona erdirilmesini tüm sorumlulardan talep ediyor ve şiddet dilinin normalleştirilmesinin sakıncalarını hatırlatmayı bir görev biliyoruz."

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