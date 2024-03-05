Akademisyenin ölümünde skandal iddia! Öğrencileri açıkladı

Şubat hayatını kaybeden Akademisyen Babacan Taşdemir’in ölümüne ilişkin iddialar gündem oldu. Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, Taşdemir’in hastanede 2,5 saat bekletildiğini öne sürdü.

Geçen ay hayatını kaybeden Akademisyen Babacan Taşdemir’in ölümüne ilişkin iddialar gündem oldu. Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, Taşdemir’in hastanede 2,5 saat bekletildiğini öne sürdü.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Babacan Taşdemir’in ölüm haberini Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan 23 Şubat tarihinde duyurmuştu.

Özkan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:

Üzücü bir haberle sarsıldık. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Babacan Taşdemir’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisi akademiye değerli katkılarda bulunan bir isimdi. Ailesine, sevenlerine ve akademik camiamıza başsağlığı dilerim. Ruhu şad olsun.

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5 HASTANE DEĞİŞTİRDİ İDDİASI

Son olarak bugün Akdeniz Üniversitesi Öğrencileri'nin yaptığı açıklama sosyal medyada dikkat çekti. Açıklamada hastanede 2,5 saat boyunca bekletildiği ve Taşdemir'in 5 hastane değiştirdiği iddia edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: