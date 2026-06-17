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Spor AK Parti’ye dönecek mi? Rasim Arı için kulisler hareketlendi
Spor

AK Parti’ye dönecek mi? Rasim Arı için kulisler hareketlendi

Yeniakit Publisher
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AK Parti’ye dönecek mi? Rasim Arı için kulisler hareketlendi

İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın gelecek hafta AK Parti’ye katılmasının beklendiği ileri sürüldü.

Rasim Arı’nın yeniden AK Parti’ye dönebileceği iddiası gündeme geldi. İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın gelecek hafta AK Parti'ye katılmasının beklendiği iddia edildi. Gazeteci İsmail Saymaz'ın dillendirdiği ve siyasi kulisleri hareketlendiren iddiaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

 

Son Dakika.com’da yer alan haberde gazeteci İsmail Saymaz’ın açıklamalarına dayandırılarak İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın önümüzdeki hafta AK Parti'ye katılmasının beklendiğini belirtildi.  İddia, kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

 

Rasim Arı Ak Parti'den İYİ Parti'ye geçmişti

Rasim Arı, 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilmişti. 2021 yılında görevinden ve daha sonra partisinden ayrılan Arı 2022 yılında İYİ Parti'ye katılmıştı. 2024 yerel seçimlerinde ise İYİ Parti adayı olarak yeniden Nevşehir Belediye Başkanı seçilmeyi başarmıştı.

 

Benzer iddiaları yalanlamıştı

Rasim Arı'nın AK Parti'ye döneceğine yönelik iddialar geçmiş yıllarda da gündeme gelmişti. Arı, daha önce kendisine yöneltilen benzer iddialara ilişkin yaptığı açıklamalarda AK Parti'ye geçeceği yönündeki haberleri yalanlamıştı.

 

Resmi açıklama bekleniyor

Arı'nın AK Parti'ye katılacağı yönündeki son iddia henüz taraflarca doğrulanmadı. Ancak kulislerde konuşulan olası transferin gerçekleşmesi halinde Nevşehir siyasetinde önemli bir değişim yaşanacağı değerlendiriliyor.

 

Rasim Arı siyasete Ak Parti’de adım attı

Rasim Arı'nın yeniden AK Parti rozeti takması aslında bir geri dönüş anlamına geliyor. Zira Başkan Arı siyasete 2001 yılında AK Parti Maltepe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı giriş yaptı. olarak siyaset hayatına başladı. 2002 yılında dönemin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın danışmanlığı görevine getirildi ve bürokrasi hayatına sırasıyla Devlet Bakanı Güldal Akşit ve Nimet Çubukçu'nun danışmanı olarak devam etti. 2007 yılında AK Parti'den Nevşehir milletvekilliği için aday adayı oldu, ancak aday gösterilmedi.2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bakanlık müşavirliği görevine atanan Arı, 2015 yılında Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına atandı. 2018 yılında bu görevinden ayrılarak Nevşehir belediye başkanlığı için aday adayı oldu. 24 Kasım 2018 tarihinde AK Parti Nevşehir belediye başkanı adayı ilan edildi ve 31 Mart 2019 seçimlerinde yüzde 51,5 oy oranıyla başkan seçildi.29 Ocak 2021 tarihinde sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etti. Bir yıl sonra, 18 Ocak 2022'de AK Parti'den istifa etti. 24 Mart 2023'te eşiyle birlikte İYİ Parti'ye katıldı. İYİ Parti adayı olarak girdiği 2024 yerel seçimlerini resmi sonuçlara göre yüzde 52 oy oranıyla yeniden kazandı ve Nevşehir Belediye Başkanı oldu.

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