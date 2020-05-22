  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arefe günü ve bayramda kargolar dağıtım yapacak mı?

1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal destek sorgula...

Kovid-19 tedavisinde bomba iddia! İnsan hücresinden üretilen hayvan embriyosu devrede

İhtiyaç sahiplerinin olduğu her yerde “Önce İnsan” olarak varız

Arefe günü okunacak dualar nelerdir? Arefe günü ihlas suresi okumanın fazileti nedir? İhlas suresi okunuşu
için kalan
Gündem

AK Parti'nin hizmetlerini silmeye çalışan İmamoğlu rezil oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yıllarca titizlikle temizlenerek bataklıktan İstanbul'un incisi haline gelen Haliç'i kendileri tarafından temizlenmeye başladığı algısını yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin hizmetlerini unutturmak adına Haliç'in temizlenme çalışmalarını İBB'nin kurumsal sitesinden sildi ancak sosyal medyadan silmeyi unuttu.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:28:00 - 2020-05-22 17:37:26
AK Parti'nin hizmetlerini silmeye çalışan İmamoğlu rezil oldu

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimi, geçtiğimiz günlerde bir skandala imza attı. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde temizlenen Haliç'i kendileri tarafından temizlenmiş gibi gösteren bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu'nun bu paylaşımına AK Parti'den ve vatandaşlardan tepki yağarken bir detay daha ortaya çıktı.

Siteden sildiler sosyal medyadan silmeyi unuttular

İmamoğlu yönetiminin sosyal medya paylaşımını desteklemesi için AK Parti'nin hizmetlerini İBB'nin kurumsal internet sayfasından sildiği ortaya çıktı. Ancak bunu yaparken de işi eline yüzüne bulaştıran İmamoğlu yönetimi, internet sayfasından sildiği hizmetleri sosyal medyadan silmeyi unuttu.

Haliç'te 2013 yılında yapılan çamur çıkarma çalışması

AK Parti'nin İstanbul'a yaptığı hizmetleri unutturmak için yapılan hizmetleri internet sayfasından kaldıran İmamoğlu yönetimi sosyal medyadan kaldırmayı unuttu. İBB'nin twitter hesabına bakan vatandaşlar 2013 yılında AK Parti döneminde yapılan Haliç'teki çamur çıkarma çalışmalarının paylaşımını gördü.

Vatandaşları isyan ettiren İGDAŞ'ın paraları ne yaptığı ortaya çıktı
Vatandaşları isyan ettiren İGDAŞ'ın paraları ne yaptığı ortaya çıktı

Gündem

Vatandaşları isyan ettiren İGDAŞ'ın paraları ne yaptığı ortaya çıktı

İmamoğlu müteahhitliğe tam gaz devam ediyor
İmamoğlu müteahhitliğe tam gaz devam ediyor

Gündem

İmamoğlu müteahhitliğe tam gaz devam ediyor

Kaftancıoğlu'nun yakın arkadaşı Sultan Kayhan'dan teröristlere destek
Kaftancıoğlu'nun yakın arkadaşı Sultan Kayhan'dan teröristlere destek

Gündem

Kaftancıoğlu'nun yakın arkadaşı Sultan Kayhan'dan teröristlere destek

İmamoğlu bütçeyi bahane edip yapmamıştı: Dev hastanenin yolları tamamlandı
İmamoğlu bütçeyi bahane edip yapmamıştı: Dev hastanenin yolları tamamlandı

Gündem

İmamoğlu bütçeyi bahane edip yapmamıştı: Dev hastanenin yolları tamamlandı

Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'nun
Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'nun "Haliç" yalanına tokat gibi cevap: Kendi pisliğinizi yine bizim tesisimizde temizleyeceksiniz

Gündem

Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'nun "Haliç" yalanına tokat gibi cevap: Kendi pisliğinizi yine bizim tesisimizde temizleyeceksiniz

Bayram Şenocak: İmamoğlu Fazilet Durağı’nda milletten özür dilemelidir
Bayram Şenocak: İmamoğlu Fazilet Durağı’nda milletten özür dilemelidir

Gündem

Bayram Şenocak: İmamoğlu Fazilet Durağı’nda milletten özür dilemelidir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı