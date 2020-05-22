AK Parti'nin hizmetlerini silmeye çalışan İmamoğlu rezil oldu

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimi, geçtiğimiz günlerde bir skandala imza attı. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde temizlenen Haliç'i kendileri tarafından temizlenmiş gibi gösteren bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu'nun bu paylaşımına AK Parti'den ve vatandaşlardan tepki yağarken bir detay daha ortaya çıktı.

Siteden sildiler sosyal medyadan silmeyi unuttular

İmamoğlu yönetiminin sosyal medya paylaşımını desteklemesi için AK Parti'nin hizmetlerini İBB'nin kurumsal internet sayfasından sildiği ortaya çıktı. Ancak bunu yaparken de işi eline yüzüne bulaştıran İmamoğlu yönetimi, internet sayfasından sildiği hizmetleri sosyal medyadan silmeyi unuttu.

Haliç'te 2013 yılında yapılan çamur çıkarma çalışması

AK Parti'nin İstanbul'a yaptığı hizmetleri unutturmak için yapılan hizmetleri internet sayfasından kaldıran İmamoğlu yönetimi sosyal medyadan kaldırmayı unuttu. İBB'nin twitter hesabına bakan vatandaşlar 2013 yılında AK Parti döneminde yapılan Haliç'teki çamur çıkarma çalışmalarının paylaşımını gördü.



