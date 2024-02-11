AK Partili yönetici Fatma Sevim Baltacı'ta veda
Beyoğlu'nda trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için cenaze töreni düzenleniyor. Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor.
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Beyoğlu'nda trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için cenaze töreni düzenleniyor. Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor.
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