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Gündem AK Partili yönetici Fatma Sevim Baltacı'ta veda
Gündem

AK Partili yönetici Fatma Sevim Baltacı'ta veda

Yeniakit Publisher
2024-02-11 16:59:00 -
AK Partili yönetici Fatma Sevim Baltacı'ta veda

Beyoğlu'nda trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için cenaze töreni düzenleniyor. Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor.

Ayrıntılar birazdan...

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