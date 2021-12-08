AK Partili Yazıcı’dan Akit’e ziyaret
Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki genel merkez binasına dün AK Parti’nin önemli isimlerinden biri olan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Yeniakit İstanbul
Ziyaretin ev sahipliğini Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu yaptı. Ziyaret akabinde Akit TV’de canlı olarak yayınlanan Gün Başlıyor Programı’na konuk olan Dr. Yazıcı, Tuzla’nın çehresini değiştiren prestij projelerle ilgili ayrıntılı bilgi verdi. AK Parti belediyeciliğinin mümtaz isimlerinden biri olan Yazıcı, ziyaret sonrasında Karahasanoğlu’nun şahsına bütün Akit Medya Grubu çalışanlarına teşekkür etti. Karahasanoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başarı temennilerinde bulundu.