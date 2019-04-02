AK Parti’li Yavuz: "Demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir bu seçim"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “ Daha ilk incelemede gerçekten çok ilginç verilerle karşılaştık. Şunu söylemem mümkün, gerçekten demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir bu seçim dersem herhalde fazla abartmış olmam" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul’da basın açıklaması yaptı. Yavuz, “Sandıkta bir başkan kamu görevlisi kura ile belirleniyor. Sandık en son kapatıldığı esnada sayıma geçiliyor. İlk iş olarak pusulalar sayılırken iki üye sayım döküm cetveline okunanları işliyor. Önemli olduğu için konuyu buradan aldım. O iki kişinin işlediği sayım döküm evrakının arasında bir çelişki olursa okuyan sandık kurulu başkanı 3. bir okuma yapılıyor. 3. bir evrak düzenleniyor. Bu sonuç olarak kabul ediliyor. Sonrada bu veriler sandık tutanağına aktarılıyor. Seçim kuruluna torbalar teslim ediliyor. Veriler oradaki görevliler tarafından giriyor daha sonra birleştirme tutanakları hazırlanıyor ve bütün bunlar yapılırken partilerin müşaitleri temsilcileri orada bulunma hakkına sahip sonra şikayet ve itiraz süreçleri işliyor. Şuanda sandık iş ve işlemleri geride kaldı seçim kuruluna torbalar teslim edildi, seçim kurulunda veriler girildi ve bu tutanaklar sayım döküm cetvelleri ve sandık sonuç tutanakları da taratılarak seçim kurullarında sistem üzerinden partilere gönderildi. Biz ise ayrıca bir sonuç alım sistemi kurduk ve bütün bu girişleri kendi görevlilerimizin de veri aktarımıyla karşılaştırdık" şeklinde konuştu.

"Demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir bu seçim"

Daha ilk incelemede çok ilginç verilerle karşılaştıklarını söyleyen Yavuz, "Biz baştan beri diyoruz ki İstanbul’da durum hiç anlatıldığı gibi ve görüldüğü gibi değil diyorduk. Bu iddiayı yaparken verilerimize güveniyorduk. Bu çelişkiyi görünce ben de İstanbul’a intikal ettim. İstanbul İl Başkanımız başta olmak üzere teşkilat mensubu arkadaşlarımız hemen sürece ilişkin hazırlıklarını yapmaya başladılar. Daha ilk incelemede gerçekten çok ilginç verilerle karşılaştık. Şunu söylemem mümkün, gerçekten demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir bu seçim dersem herhalde fazla abartmış olmam" diye konuştu.

"Çok büyük hatalar var, çok büyük usulsüzlükler var"

Yavuz sözlerine şöyle devam etti:

"İlk incelmeden başlayarak gördük ki çok büyük hatalar var çok büyük usulsüzlükler var. Biz bu hataları tek tek inceleyelim İlçe Seçim kurullarından başlamak üzere gerektiğini İl Seçim Kuruluna gerektiğinde Yüksek Seçim Kuruluna iletmek üzere itirazlarımızı yapalım istedik ve bu doğrultuda maddi hataları belirledikçe düzeltme yoluna gittik. Bugün 15’ten önce İstanbul’daki büyükşehir oylarının yeniden sayılmasına ilişkin dilekçemizi seçim kurullarına verdik. İkinci bir dilekçemiz vardı o da geçersiz oyların sayılması."

Sancaktepe İlçe Seçim Kurulu’nun AK Parti’nin itirazını kabul etmemesine değinen Yavuz, "Sancaktepe bizim talebimizi reddetti. Büyükşehir oylarının sayımına ilişkin bizim talebimizi incelemeye değer bulmadı ama Cumhuriyet Halka Partisi’nin Sancaktepe Belediyesine ilişkin oyların sayımına dönük talebini oy çokluğuyla incelmeye değer buldu ve kabul etti. Çok ilginç değil mi? Biz dersimize çok iyi çalışıyoruz. Hiç paniğe kapılmadan hiç acele etmeden bütün karşılaştırmaları yapmak suretiyle maddi hataları tespit ediyor ve sizinle yer yer paylaşıyoruz. Bugün il başkanımız sabah saatlerinde paylaştı. Aslında çok fazla oy almasına rağmen AK Parti’nin sandıklarda sıfır yazılan daha doğrusu seçim kurullarında sıfır olarak giren veya oy sayım döküm cetvelinde 150- 200 oy almamıza rağmen sandık tutanağına geçirilirken oy kaydırılarak, sütun kaydırılarak AK Patiye sıfır yazıldığını o oyların başka bir partiye yazıldığını gördük" ifadelerini kullandı.

"Şu an itibariyle fark 20 bin 509"

Yavuz, "Bizim bir iddiamız vardı sık sık söyledik biz rakamlarımıza güveniyoruz dedik. Bakınız Yüksek Seçim Kurulu’nun verilerine göre söylüyorum. 29 binlere kadar çıktı biliyorsunuz fark ama şuanda ne kadar biliyor musunuz? Şuan itibariyle düşüyor, düşmeye devam edecek. Fark 20 bin 509 ve (elindeki belgeleri göstererek)şurada da 7 bin 646 oy var bizim aleyhimize kayda geçilmiş. Biz diyoruz ki partilere mesele bu kadar açık gelin hep birlikte bu süreci yürütelim gerçek ne ise ortaya çıksın. Biz verilerimize güveniyoruz sizin de veri noktasında bir endişeniz yoksa sonuçta ne çıkarsa kesinleşen sonucu hepimiz kabul ederiz. Gelen bu süreçleri hep birlikte işletelim yasa çerçevesinde seçim kurulları kabul ederse kamerayla vatandaşıma kadar izletsin bizim bir problemimiz yok. Çünkü biz gerçek neyse ortaya çıksın istiyoruz" dedi.