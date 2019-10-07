Ak Parti’li Yavuz arıcıların sorunlarını Kızılcahamam kampına taşıdı!

Kızılcahamam kampında gündeme getirdiği konuyla ile ilgili açıklama yapan Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz,

‘‘Bal üretiminde Çin’in ardından dünya ikincisi olan ülkemizde, Aydın ve Muğla illerimiz kaliteli bal üretiminde önemli bir yere sahip. Hızlı bir gelişim gösteren, yapısal olarak da doğal denge ve tarımsal üretimin devamlılığını ve verimliliğini sağlayan çok önemli bir sektör olması vesilesiyle, ülkemizin bal üretimindeki yükselişinin devamını sağlamak amacıyla, bal arısı yetiştiricilerimizin ve arı balı üreticilerimizin sektörlerinde yaşamış oldukları zorlukları yerinde inceleme ve değerlendirmek amacıyla, 1 Eylül Pazar günü Türkiye Arıcılar Birliği Eski Genel Başkanı Sn. Mustafa Sarıoğlu ile birlikte Milas'ın Fesleğen mahallemizde bulunan ormanlık alana yerleştirdikleri bal arısı kovanları ile bal üretimi yapan değerli arıcılarımızı ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulunmuş, yaşadıkları zorlukları tek tek tespit ederek gerekli notlarımızı alıp çalışmalara aynı gün başlamıştık. Günlük ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Orman Müdürlüklerimiz ile görüşmeler yaparak, özellikle su sıkıntısı çeken arıcılarımızın bu ihtiyaçlarının giderilmesini sağladık. Hem arı için hem de orada konaklayan arıcı kardeşlerimizin en temel ihtiyacı olan su ihtiyacının karşılanması tabi ki yeterli değil. Sektörde en büyük sorun bal aromasından yapılan sahte balların piyasada oluşunun yanı sıra bal arılarına direk etki eden tarımda kullanılan ilaçlar. Bu iki durum arıcı kardeşlerimizi gerçekten tükenme noktasına getirmiştir. Sahte bal üretiminde kullanılan bal aromalı şuruba bakanlığımızca bir sınırlama getirilmişti ama Danıştay’ın vermiş olduğu karar ile bu sınırlama istenilen etkiyi gösterememiştir. Şöyle ki, 2007 yılında Bakanlığımızın “bal aroması ilave edilerek şurup üretilemez” maddesinin yer aldığı karara rağmen 19.02.2018 tarihinde Danıştay 10. Dairesi tarafından bu kararın durdurulması neticesinde bal aromalı şurup yapımının engellenmesi sağlanamamıştır’’ dedi.

Yüksek friktozlu mısır şurubu insan sağlığını tehdit ediyor

Bal aromalı şuruplar ile üretilen sahte balların piyasada oldukça fazla olduğunu belirten Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, yüksek friktozlu mısır şurubu ve Nişasta bazlı şuruplar ile üretilen ürünlerin özellikle obezite ve buna bağlı sağlık sorunlarının başlıca sebebi olduğunu belirtti. Yavuz yaptığı açıklama da, ‘‘Sahte balları üreten ve piyasaya sürenler, yüksek friktozlu mısır şurubu üreten firmalardır. Son yıllarda mısır şurubuna karşı A.B. ülkelerinde yasaklama ve kısıtlamalar olurken ülkemizde maalesef tüketimi yükselmiştir. Nişasta bazlı şurup (NBŞ); sadece arıcılık sektörünün en büyük engeli değil, ülkemizin en büyük sağlık sorunudur. Obezite ve bundan kaynaklı sağlık sorunlarının en büyük etkeni yüksek friktozlu mısır şurubudur. Market raflarında satılan bal aromalı ürünler gerçekten de tüketiciyi yanıltmaktadır. Satılan ürünler üzerine konulan arı, petek ve bal resimleriyle tüketicilerimiz aldatılmaktadır. Durumun böyle olması bal üreticilerini olumsuz etkilemekle birlikte paketleyici firmalarında satışlarını azalması nedeniyle kapanmasına veya çok küçülmelerine sebep olmuştur. Bal aromalı şurup; ülkemizin en büyük gelirlerinden olan turizm sektörünü de olumsuz etkilediği ve etkileyeceği bilinen bir gerçektir. Ülkemize gelen turistler, konaklama yerlerinde de sıkça kullanılan bal aromalı şuruptan üretilen ballar dolayısıyla, doğal olarak üretmiş olduğumuz çok farklı çiçek ve salgı ballarımızı maalesef tanıyamamaktadırlar. Kaliteli ballarımızı yeteri kadar tanıtmış olursak inanıyorum ki, bal ihracatımızda kendiliğinden artacaktır.’’ dedi.

Bakan Pakdemirli konuyla yakından ilgilendi

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Fesleğen mahallesinde arıcıların yaşadıkları sorunları yerinde tespit eden Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz konuyu Kızılcahamam kampında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile paylaşarak çözümü için destek istediğini, kendilerinin konuyla yakından ilgilendiklerini ifade etti. Yavuz yaptığı açıklama da, ‘‘4 Ekim – 6 Ekim arasında Kızılcahamam’da gerçekleştirdiğimiz partimizin 29. İstişare ve Değerlendirme toplantımızda Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ile yapmış olduğumuz görüşmede, arıcılık ve arı balı üreticiliği sektöründeki sorunların tespiti için sahada yapmış olduğumuz çalışmalarda elde ettiğimiz veriler doğrultusunda, bal arısı ve arı balı üreticilerinin sektörde yaşadıkları sorunları birer rapor halinde kendisine sunarak çözümü konusunda taleplerimizi ilettik. Arıyı direk etkileyen tarım ilaçları ve sahte bal üretiminde kullanılan bal aromalı şurup konularını değerli bakanımız önemseyerek çözümü için olumlu yanıt verdi. İnşallah çok yakın zamanda arıcı kardeşlerimizi sevindirecek güzel haberler vereceğiz.’’ dedi.