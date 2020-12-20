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Gündem AK Partili Veysel Eroğlu: Bu korkunç bir rakam
Gündem

AK Partili Veysel Eroğlu: Bu korkunç bir rakam

TÜİK'in evlenme ve boşanma verilerini paylaşan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, "TÜİK 2019 verilerine göre 2019'da evlenen çift sayısı 541 bin 424, boşanan aile sayısı ise 155 bin 147 kişi, yani yüzde 29 oranında artış var, bu korkunç bir rakam" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 14:55:00 - 2020-12-20 14:58:16
AK Partili Veysel Eroğlu: Bu korkunç bir rakam

Afyonkarahisar Valiliği tarafından '2021 Aile Yılı' tanıtım toplantısında konuşan eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, TÜİK'in 2018-2019 yılı evlenme ve boşanma verilerini paylaştı.

Boşanma konusunda durumun iç açıcı olmadığını söyleyen Eroğlu, "Aile milletin hücresidir. Hücre sağlam olduğu zaman millet de ayakta kalır. Özellikle ABD’de boşanma oranı yüzde 60, fakat buna gülmemiz lazım. Bizde de durum o kadar parlak değil. TÜİK verilerine göre 2018'de 554 bin 389 çift evlenmiş, aynı yıl 143 bin 573 kişi boşanmış. Boşanmadan ayrı yaşayanları da katarsak rakam yükseliyor, yüzde yaklaşık 26 gibi oluyor, bu korkunç bir rakam. 2019’da ise evlenen çift sayısı 541 bin 424, boşanan kişi sayısı 155 bin 147 kişi, yüzde 29 oranında artış var. ABD, Avrupa böyle diyoruz ama Türkiye’de de oranlar neredeyse 3’te bir oranına yükselmiş” diye konuştu.

"Bu yanlış algıyı mutlaka yıkmalıyız"

Yine TÜİK verilerine göre Türkiye’de evlenme yaşının kadın ve erkeklerde yükseldiğine dikkat çeken Eroğlu, Türkiye'de evlenme yaşının kadınlarda yaklaşık 25, erkeklerde ise 28’e yükseldiğini belirtti.

Bu durumun özellikle nüfus konusunu olumsuz etkilediğini söyleyen Eroğlu, "Bu konuda özellikle aile ve çevreye büyük görevle düşüyor. Özellikle gençler arasındaki dolayısı ile bu yanlış algıyı da mutlaka yıkmalıyız diye düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

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