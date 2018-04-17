AK Partili vekilden kritik açıklama: Seçimler...

AK Parti milletvekili Nurettin Aras, yaptığı açıklamada seçimlerin erkene alınması teklifini değerlendirdi.

Aras şu ifadelerde bulundu:

“Şu anda AK Parti və MHP arasında erken seçimle ilgili bir anlaşma yok. Ama bu konu AK Parti’nin üst kurumlarında müzakere edilecek ve en uygun karar alınacaktır. Bugün Cumhurbaşkanımız konuşması sırasında seçimlerin önceden belirlenmiş tarihte düzenleneceğini söyledi.

Ama tabii ki bazı değerlendirmeler yapılabilir ve seçimler daha erkene alınabilir. Aslında son 4-5 ayda erken seçimlerle ilgili bazı teklifler seslendirildi. Ama iç ve dış politikada yaşananlar erken seçim ihtimalinin gündeme taşınmasına engel oldu. Devlet Bahçeli yeniden böyle bir teklif ileri sürdü. Bu öneriyi neden sunduğunu öğreneceğiz.

Eğer erken seçimler düzenlenirse AK Parti’nin rakipsiz olduğunu bir kez daha gözler önüne serecek. AK Parti’nin yine oyların yarısından çoğunu alacağını düşünüyorum. Seçimlere MHP’yle birlikte katılacağız.

CHP de HDP ve İYİ Parti’yle seçim koalisyonu oluşturabilir. Ama bu, seçimlerin sonucunu değiştirmeyecektir.

Erken seçimlerin düzenlenmesi dünyanın sonu değil. Seçim her zaman yenilenme demektir. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun”.

Bahçeli, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, “Önümüzde 2 seçim vardır. Ya normal tarihi beklenecek. Ya da Milli mecburiyetten dolayı seçimleri erkene çekilecektir. Bilinmelidir ki gerekli uyum yasalarının çıkarılmasının ardından MHP seçimlerin erkene alınmasından yana takdirini kullanmaktadır. 26 Ağustos’un Malazgirt’in yıl dönümünde yeni bir zafer ruhu ile Cumhurbaşkanını seçmeli ve en makul ve mantıklı yoldur” demişti.

Kaynak: Yeniçağ.az