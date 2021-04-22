AK Partili vekil Kaftancıoğlu ve Yarkadaş'ı Akif'in şiiriyle vurdu

Aylan bebeğin fotoğrafını kullanarak algı operasyonu yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tepkiler çığ gibi artıyor.

AK Parti Ağrı Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Kaftancıoğlu'nu Mehmet Akif Ersoy'un şiiriyle eleştirdi. Aydın ayrıca futbolcuların oruç tutmasına karşı çıkan CHP'li Barış Yarkadaş'a da tepki gösterdi.

Aydın'ın açıklaması şöyle:

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kirli siyasetine Bodrum’da cansız bedeni kıyıya vuran Aylan bebeği alet etti. Masum bir bebeğin cansız bedenini kirli ve seviyesiz siyaset anlayışına alet edecek kadar vicdanları kararmış bir zihniyetin ülkemize ve milletimize vereceği hiçbir şey yoktur. Bu tür ifadelerin ülkemize, birlik ve beraberliğimize hiçbir faydası olmayacağı aşikârdır. Bu ne bir siyaset anlayışına ne de insanlığa yakışır.

Yine CHP’li bir siyasetçinin Ramazan ayında oruç tutan futbolcularla ilgili çirkin ifadelerini de kınamadan edemiyorum. Müslüman bir ülkede Ramazan ayında her vatandaş gibi futbolcular da oruç tutabilir ve iftar saatinin maç zamanına denk gelmesi durumlarında oruçlarını açabilirler, inancının gereğidir.

Sözlerime Mehmet Akif Ersoy’un şu ifadeleriyle son veriyorum: “Ne irfandır veren ahlaka ulviyet ne vicdandır/Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır.”

Yüce meclisi saygıyla selamlıyorum.

Oruç açan futbolcuları 'şov yapmakla' itham etti

Eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş, Samsunspor-Bursaspor maçında, maçın duraksadığı bir anda oruç açan futbolcuları hedef aldı. Yarkadaş, twitter hesabından paylaşımda bulunarak, Müslüman futbolcuları 'şov yapmakla' itham etti.

Kaftancıoğlu'ndan skandal paylaşım

Hükümet yetkililerinin açıklamaları ve kendi milletvekilleri İlhan Kesici'nin, Merkez Bankası'nın rezervi kaybolmaz şeklindeki açıklamasına rağmen propagandasını sürdüren Kaftancıoğlu, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Avrupa'ya gitmek isterken bindikleri tekne batan ve 2 Eylül 2015 tarihinde cesedi Bodrum'da sahile vuran Aylan Kurdi bebeği de kirli iftirasına alet etti.