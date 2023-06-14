AK Partili Süleymanpaşa Belediyesi'ne hackher şoku!

Hacklenen panolara, "Bir daha İslam karşıtı konser düzenlerseniz bir daha geliriz." yazıldı.

Melek Mosso, Powertürk Ödül töreninde, "Ben bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda, dünyada ötekileştirilen kıyafetleri ile, kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum. Sesimiz hiçbir zaman kısılamayacak. Kimse beni susturamayacak, konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam edeceğim." ifadelerini kullanarak satır aralarına gizlenmiş kelimelerle iktidarı hedef almıştı.

Mosso öte yandan sosyal medya hesabından AK Parti'ye oy veren kadınlara sinkaflı küfreden kadının fotoğrafını paylaşarak, "idölüm" ifadelerini kullandı.

Mosso daha öncesinde de ahlaksız el hareketi ile genç kadınlara ahlak dışı yaşam tarzını özendirerek gündeme gelmişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO