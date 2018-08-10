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AK Partili Öznur Çalık'tan Muharrem İnce'yi çıldırtacak ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel'i ziyaret etti.

10 Ağustos 2018 Cuma 17:03
AK Partili Öznur Çalık'tan Muharrem İnce'yi çıldırtacak ziyaret

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, 2. Ordu Komutanlığı karargahında Temel'e nezaket ziyaretinde bulundu. Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren ziyarette AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile AK Parti İl Başkanı İhsan Koca da bulundu.

Çalık, ziyarete ilişkin değerlendirmesinde, AK Parti Malatya milletvekilleri olarak geçen günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret ettiklerini ve Mareşal Fevzi Çakmak ile Altay Kışlalarının bir bölümünün Büyükşehir Belediyesine devriyle ilgili görüştüklerini anımsattı.

Akar ile yapılan görüşmenin ardından bugün 2. Ordu Komutanı Temel'e nezaket ziyaretinde bulunduklarını aktaran Çalık, "İki gün önce Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar ve ardından Sanayi Bakanımız Sayın Mustafa Varank ile yapmış olduğumuz görüşmenin ardından bugün de 2. Ordu Komutanımız Sayın İsmail Metin Temel Paşa ile görüştük. Sanayi şehri Malatya'nın Altay Kışlası ve Çakmak Kışlası'nın bir bölümünün Malatya Büyükşehir Belediyesine devriyle ilgili görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 17:03
  1. Ordu
  2. Malatya
  3. AK Parti
  4. İsmail Metin Temel'

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  • bekirbekir1 sa önce
    her derdimiz bitti muharrem ince mi kaldı ya bırakın bak meral akşener hükümete destek açıklaması yaptı onu koyun tabi seçim öncesi o kadar eleştirdiniz artık birlik vakti muharremi de akşeniri de hepimiz de destek olmalıyız hayatımda hiç akp ye oy vermedim vermem ama bu mesele akp değil ülke meselesi bırakın düşmanlığı birleştirici olalım
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