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Aktüel AK Partili Özlü’den Akit’e ziyaret
Aktüel

AK Partili Özlü’den Akit’e ziyaret

65. Dönem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Akit Medya Grubu’na bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 12:13:00 -
AK Partili Özlü’den Akit’e ziyaret

HABER MERKEZİ

Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki genel merkez binası dün önemli bir konuğu ağırladı. 25 ve 26. dönemlerde AK Parti’den milletvekilliği yapan ve 65. Hükümette Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı yapan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yerli ve milli medyanın gür sesi Akit’i ziyaret etti. Ziyaretin ev sahipliğini ise Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu yaptı. Ayrıca ziyarette Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu ve Akit TV Reklam Genel Müdürü Fikret Çakır hazır bulundu. Ziyaret akabinde Akit TV’deki ‘Gün Başlıyor’ programına konuk olan Özlü, Düzce’de hayata geçirdikleri ve adeta şehrin çehresini değiştiren prestij projelerle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Dr. Özlü, ziyaret sonrasında nezih ev sahipliği için Karahasanoğlu’nun şahsında Akit ailesine teşekkürlerini iletti. Karahasanoğlu da Özlü’ye çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

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