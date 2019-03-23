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AK Partili Özhaseki: "600 bin dolar o işten alacak senin ne maharetin var?"

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş’la ilgili gündemde yer alan sahte senet konusuna değinerek "600 bin dolar o işten alacak senin ne maharetin var.

23 Mart 2019 Cumartesi 15:08
AK Partili Özhaseki: "600 bin dolar o işten alacak senin ne maharetin var?"

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş’la ilgili gündemde yer alan sahte senet konusuna değinerek "600 bin dolar o işten alacak senin ne maharetin var. Ne işi bu 600 bin dolarlık iş? Dost doğru cevap ver. Çok kirli bir işi var burada" dedi.


31 Mart Yerel Seçimlerine 8 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKM Hipodrom’da "Cumhur İttifakı Büyük Ankara Mitingi"ni gerçekleştiriyor. Mitingde konuşan Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, kısaca kendinden bahsetti. Tam 21 yıl belediye başkanlığı yaptığını ifade eden Özhaseki, altyapısı olmayan, gecekondulardan oluşan borçlu bir belediyede işe başladığını kaydetti. Göreve başlayınca bir milim altyapı eksiği bırakmadığını dile getiren Özhaseki, üstyapı, sosyal tesisler gibi çeşitli hizmetlerle gece gündüz çalıştığını söyledi. Belediye başkanlığından sonra bakanlık dönemini anımsatan Özhaseki, teröristlerin özyönetim ilan etmek istedikleri, çukurlar kazdıkları doğuda 30 bine yakın ev yaptırdığını aktardı.



"Açıkça ilan ediyorum belediyeciliği bilmiyor"


Ankara adaylığını ele alan Özhaseki, "Biz dersimize çalıştık projelerimizi hazırladık. 30 kişilik bir ekiple aylarca emek verdik. Ankaralı hemşehrilerimiz bizden neler bekliyor, 11 ana başlıkta 111 ciddi proje hazırladık. Ayrıca 25 ilçemizde gerek merkez gerekse biraz daha kenarda kalan taşra ilçelerimizde 5 bine yakın proje hazırlayarak sizlerin huzurundayız. Biz bunların hepsini yazdık altına imza attık ve sizlere dağıttık. Ben zannediyordum ki adaylar çıkacak onlar da Ankaramız için ne düşünüyorlarsa söyleyecekler projelerimiz yarışacak, insanlar bakacaklar diyecekler ki bu projeler güzel veya bu adam bunu yapar ve yapamaz diye karar verecekler. Ben böyle bir seçim dönemi hayal ediyordum ama üzülerek söylüyorum ne yazık ki bizim gibi dersine çalışıp da projeleri hazırlayıp insanların huzurunda çıkan kimse olmadı. Biz sizlere saygı duyuyoruz, sizin tercihinize saygı duyuyoruz, ne yapmak istediğinizin de hepsini yazdık zaten. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı üç dönemdir aday, böyle bir proje ile çıktı mı? Hayır. Ve belediyeciliği de bilmiyor açıkça ilan ediyorum. Tuhaf tuhaf gülünecek işler söylüyor, güler misiniz, ağlar mısınız. Gerçekten belediyeciliği bilmiyor ve gerçekten de projesi yok" şeklinde konuştu.



"Truva Atı’nın içinde neler olduğunu herkes biliyor"


Cumhur İttifakı’nda iki partinin açıkça yer aldığını aktaran Özhaseki, karşı tarafta yer alan ittifakı herkesin anlamaya çalıştığını belirterek, "Daha doğrusu anladı da onlar anlaşılmadığını zannediyorlar. Görünürde iki parti var CHP bir de İYİ Parti. Bir de söyleyemedikleri ortak var, utandıkları ortak var, sakladıkları ortak var. Niye söylemiyorsunuz bunu? Eğer ortağı çok sevdiyseniz çıkan ilan edin. Hayır bunu da yapamıyorlar saklıyorlar zannediyorlar ki Ankara halkı anlamaz, hemşehrilerimiz bunları bilmez püskül yutturur zannediyorlar. Ama emin olun Ankaralı hemşehrilerim bunlardan çok daha akıllı. Oynanan oyunu görüyor, Truva Atı’nın içinde neler olduğunu herkes biliyor. Kandil’deki teröristlerin başkanı söylüyor, siyasi uzantıları söylüyor, onların ne kadar adamı varsa piyasada gezen onlar ifade ediyorlar. Bunların yapmış olduğu aldatma operasyonunu da kınıyoruz. Yazıklar olsun size" vurgusunu yaptı.



Sahte senet mevzusu


CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş’la ilgili gündemde yer alan sahte senet konusuna değinen Özhaseki, "Ömründe bir kere dürüst ol. Ayrıca 600 bin dolar o işten alacak senin ne maharetin var. Ne işi bu 600 bin dolarlık iş? Dost doğru cevap ver. Çok kirli bir işi var burada. Niye 600 bin dolar için avukatlık vekaletin yok? Bu millet vergilerle ayakta duruyor. Sen 600 bin doları üstten götürmeyi biliyorsun ama devlete vergi vermeden öyle mi? Yazıklar olsun sana" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 15:08
  1. doğa

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