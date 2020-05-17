AK Parti’li Mahir Ünal’dan önemli açıklama! ‘Kovid sonrası Türkiye’den bunu bekliyorum’

AK Partili Mahir Ünal, Kanal 7'deki Başkent Kulisi programında canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Koronavirüsle mücadeleye ilişkin bir soru üzerine Ünal, "Türkiye korona ile mücadelede diğer ülkelerle kıyaslandığında hem sağlık sistemi hem de bilişim altyapısından üretim yeteneğine kadar adeta destan yazdı" diye konuştu.

"V modeli sıçrama bekliyorum"

AK Partili Ünal, şunları kaydetti:

Üretim yeteneği güçlü ülkeler bu kriz sonrasında, hani kriz sonrası bir 'L' modeli dediğimiz, 'U' modeli dediğimiz ve 'V' modeli dediğimiz gelişim süreçleri vardır. Türkiye'den bir 'V' modeli sıçrama bekliyorum ben kovid sonrası. Diğer ülkeler oturup sistemlerindeki bu iyileştirmeleri düşünürken, Türkiye zaten üretim yeteneği, krizi yönetme becerisi ve yüksek potansiyeli ile ciddi anlamda bir sıçrama gerçekleştirecek.

Sosyal Medya Etik Kuralları

Bu bir gönüllülük çalışmasıydı aslında, bunun işte ABD'de, Avrupa Birliği'nde de örnekleri var. Yani dezenformasyon uygulama kodu denilen, aslında dezenformasyonla mücadele çerçevesinde yürütülen ve aynı zamanda da birtakım etik kurallara dikkat çeken bir çalışmanın benzerini Türkiye'de yapmalıyız diye düşündük. Bu oluşturduğumuz komisyon, yaklaşık 3 ay çalıştıktan sonra insan etkileşiminin temel ahlaki dinamikleri olan 12 madde üzerinde mutabık kaldı ve Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla da AK Parti olarak bunları yayınladık.

Bu bir farkındalık çalışması, gönüllülük çalışması ve bu amacına ulaştı. Tıpkı Almanya'nın ve Fransa'nın yaptığı gibi bu dezenformasyonun önüne geçmek için bunun bir yasal altyapısının hazırlanması, bu konuda da bir çalışmanın olması gerekir.