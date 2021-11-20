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Gündem AK Partili isimlerin bulunduğu araç kaza yaptı!
Gündem

AK Partili isimlerin bulunduğu araç kaza yaptı!

Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sultan Mehmet Çiçek ile AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu ve beraberlerindeki üç kişi Sivas'ta trafik kazası geçirdi. Araçtaki beş kişi hafif yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 20:14:00 - 2021-11-20 20:16:30
AK Partili isimlerin bulunduğu araç kaza yaptı!

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas- Divriği karayolu üzerinde yaşandı. Muttalip Ayık (34) yönetimindeki 58 NE 777 plakalı minibüs, Höbek köyü yakınlarında virajı alamayıp, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki tepeye çarptı.

Kazada, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sultan Mehmet Çiçek (42), AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu (45), Sultangazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Furkan Gökay Aslan (23), Sivas Belediyesi fotoğrafçısı Recep Melih Akbulut (34) ve sürücü Muttalip Ayık, hafif yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Numune Hastanesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Sultangazi ekibinin, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile birlikte kente çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldikleri belirtildi. Kaza sırasında Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un ise öndeki başka bir araçta olduğu öğrenildi.

 

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