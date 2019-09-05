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AK Partili başkanı kaçıran terörist öldürüldü

AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Süleyman Canpolat'ı kaçıran 'Baz Mordem' kod adlı Önder Kaçar'ın isimli terörist 28-29 Ağustos'ta düzenlenen hava destekli operasyonda öldürüldüğü ortaya çıktı.

05 Eylül 2019 Perşembe 17:23
AK Partili başkanı kaçıran terörist öldürüldü

Güvenlik güçlerince 28-29 Ağustos'ta merkeze bağlı Kutuderesi bölgesinde Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) destekli düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristin kimlikleri tespit edildi.

Kimlik tespiti yapılan teröristlerden birinin terör örgütü PKK'ya 2012 yılında katılan "Baz Mordem" kod adlı Önder Kaçar olduğu belirlendi.

Terörist Kaçar'ın 2015 yılında dönemin AK Parti Mazgirt İlçe Başkanı Süleyman Canpolat'ı kaçırma olayına katıldığı saptandı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 17:23
  1. Önder Kaçar
  2. AK Parti Mazgirt İlçe Başkanı Süleyman Canpolat

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  • hasanhasan24 dk önce
    chp yas ilan eder şimdi..

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