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Gündem AK Partili Aktaş’tan Akit’e ziyaret
Gündem

AK Partili Aktaş’tan Akit’e ziyaret

Türk belediyeciliğinin vizyoner isimlerinden AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki genel merkez binasına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 09:48:00 -
AK Partili Aktaş’tan Akit’e ziyaret

 Haber Merkezi 

Ziyaretin ev sahipliğini Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu yaptı. Oldukça hoş bir ortamda geçen ziyarette güncel siyasi meseleler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Aktaş, ev sahipliklerinden dolayı Karahasanoğlu’na teşekkür etti. Karahasanoğlu da, Aktaş’a çalışmalarında başarılar diledi.

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