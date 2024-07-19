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Gündem AK Parti'den Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına açıklama
Gündem

AK Parti'den Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına açıklama

Yeniakit Publisher
2024-07-19 20:27:00 -
AK Parti'den Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına açıklama

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'le ilgili son kararının önemli olduğunu vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci güç konumunda olduğunu vurguladığı son kararına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Uluslararası Adalet Divanı'nın, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in varlığının tanınmaması, İsrail'e yardım veya destek sağlanmaması noktasında tüm devletlerin yükümlü olduğunu belirtmesinin altı çizilmesi gereken bir husus olduğunu vurgulayan Çelik, "Bu karar, uluslararası toplumun Filistin halkının öz topraklarında kendi kaderini tayin etme hakkı konusundaki mücadelesini bir kez daha teyit etmiştir. İsrail'in insan haklarına, uluslararası hukuka ve sözleşmelere aykırı tüm politikalarına karşı olduğumuzu ve bu politikaların sonuçlarının yasal takipçisi olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti kurulması için Filistin halkının haklı davasının yanında yer almaya ve Filistinli kardeşlerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

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