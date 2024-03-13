AK Parti'den Türkiye'nin konuştuğu kedi cinayetine ilişkin açıklama!

İstanbul Başakşehir’de site sakinlerinin "Eros" adıyla büyüttüğü kedi, canice katledildi.

Kediyi katlederek toplumu ayağa kaldıran zanlıya 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ömer Çelik, sanığa verilen cezanın hayvanları koruma kapsamında önemli bir adım olduğunu belirterek, “Verilen ceza ile Türk yargısı, hayvanlara yapılan zulmü, işkenceleri sona erdirmek açısından önemli bir işlevi olacağını düşündüğümüz Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında önemli bir adım atmıştır. Evlatlarımızın ve vatandaşlarımızın sahipsiz hayvanlar tarafından saldırıya uğramasına karşı alınması gereken tedbirlere önem verdiğimiz gibi, hayvanların eziyet ve zulüm görmesini engelleyecek mücadeleyi sürdürmeye de devam edeceğiz." dedi.

"Bütün canlıların ortak kaderi paylaştığına inanan bir değerler sistemine sahibiz." mesajı veren Ömer Çelik, şöyle devam etti: "Hayvanlara yapılan zulümlere asla müsamaha göstermedik; göstermeyeceğiz. Yaşam hakkı tüm canlılar için kutsaldır Tüm canlıların yaşam hakkının korunması en yüksek ahlaki değerdir"

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