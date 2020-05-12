AK Parti'den tepki: Bu zihniyet kalkmış bir mütefekkire kafayı takmış

AK Parti MYK toplantısı sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sol medya ve CHP'nin şair yazar mütefekkir Sezai Karakoç'u hedef almasına tepki gösterdi.

Ömer Çelik şu açıklamada bulundu:

Bu zihniyet tutmuş Gençlik Bakanlığı'nın gençlere dağıttığı kitaplara kafaya katmış. Türkiye'nin büyük şairi ve mütefekkiri Sezai Karakoç'un eserlerini neden dağıtıyorlar diye kafaya takmışlar. Biz bundan büyük gurur duyuyoruz. Herhangi bir kitaptan herhangi bir cümleyi çekerek yargılamaya kalktığınızda dünyada hiçbir mütefekkiri savunamazsınız. Esas olarak bütüncüllükle bakıp, gelecekle ilgili kurdukları bağ bakımından neler söylediğine bakılmalıdır.

CHP içinden birilerinin Sezai Karakoç'u hedef almasını anlıyoruz. Çünkü başka bir şeye mecalleri yok. Biz bakanlığımızın Türkiye'nin ve insanlığın büyük değeri Sezai Karakoç'un gençlere ulaştırılmasından büyük gurur duyuyoruz. İnşallah gençlerimiz bunu yudum yudum okurlar, zihinlerine, gönüllerine nakşederler ve hayatlarında sürekli bu değerleri taşırlar.