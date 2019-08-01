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AK Parti’den ’kongre’ açıklaması

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, olağan büyük kongre sürecinin sonbaharda başlayacağını belirterek, tüm ilçe ve illeri kapsayan bir kongre takvimi işletileceğini söyledi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 17:33
AK Parti’den ’kongre’ açıklaması

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, olağan büyük kongre sürecinin sonbaharda başlayacağını belirterek, tüm ilçe ve illeri kapsayan bir kongre takvimi işletileceğini söyledi.


Başkan Ersan Aksu, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongre süreci ile ilgili bir değerlendirme yaptı. Başkan Aksu, açıklamasında AK Parti 7. Olağan Büyük Kongre sürecinin sonbaharda başlayacağı müjdesinin, AK Parti 130. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda bizzat Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiğini ifade etti.



“Takvimi genel merkez belirleyecek”


Takvimin genel merkez tarafından belirleneceğini ifade eden Ersan Aksu, "Cumhurbaşkanımızın iç ve dış siyasete yönelik çok önemli mesajlar verdiği ve seçim sonuçlarının genel bir değerlendirmesi şeklinde gerçekleşen İl Başkanları toplantımızda Cumhurbaşkanımız AK Parti 7. Olağan Büyük Kongre sürecinin sonbaharda başlayacağı müjdesini bizlerle ve kamuoyuyla paylaşmıştır. Cumhurbaşkanımızın konuyla ilgili açıklamaları basına ve kamuoyuna yansımıştır. Bu aşamadan sonra genel merkezimizin belirleyeceği kongre takvimi çerçevesinde gerekli çalışmalar hayata geçirilecektir. Son dönemde basında yer alan ve özellikle ilçe bazında ortaya atılan muhtelif iddialar ise gerçeği yansıtmamaktadır. Sadece 5 ilçeyi kapsayan bir kongre takvimi söz konusu değildir. Genel Merkezimiz tarafından kongre sürecine ilişkin detaylar belirlendikten sonra tüm ilçelerimizi ve ilimizi kapsayan bir kongre takvimi işletilecektir” dedi.



"Kongreler, teşkilatların bayramıdır"


Kongrelerin bayram havasında geçeceğini vurgulayan Başkan Aksu, “Kongreler ve kongre süreçleri teşkilatların tabiri caizse adeta bayramlarıdır. Hem bir yenilenmeye ve tazelenmeye vesile olurlar, hem de birlik ve beraberliğin, kaynaşmanın ve daha da güçlenmenin en güzel örnekleri sergilenmiş olur. Açıklanacak kongre takvimi sonrası, teşkilatlar olarak bir şölen havası içerisinde süreci hep birlikte yaşayacağız. Kuruluş ruhu çerçevesinde ve tam bir beraberlik içerisinde tüm teşkilat mensuplarımızın katılım sağlayacağı bir kaynaşmayı birlikte yaşayacağız. Milletin umudu olarak siyaset sahnesine çıkan AK Parti, kutlu yürüyüşüne devam edecektir” diye konuştu.



“Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun’a gelecek”


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Samsun’u ziyaret edeceğini belirten Başkan Aksu, şunları söyledi:


“Samsun, kurtuluş meşalesinin yakıldığı şehir olarak adını tarihe altın harflerle yazdırmış özel bir konuma sahiptir. Samsun Milli Mücadele’nin başlangıcını temsil eden çok nadide bir kenttir. Samsun mücadele şehridir, şehitler diyarıdır. Bu vesileyle; geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK’nın kalleş saldırısında şehit düşen Samsun Asarcıklı hemşehrimiz Yarbay Zafer Akkuş’u da rahmet ve minnetle anarken; Samsun’a karşı özel bir ilgisi olduğunu bildiğimiz Cumhurbaşkanımızı yakın bir gelecekte Samsun’da tekrar ağırlayacak olmanın da gururunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki günlerde şehrimizi ziyaret ederek Samsunlu hemşehrilerimizle bir araya gelecektir. Ziyaret tarihi belli olunca kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır. Bu vesileyle; AK Parti 7. Olağan Büyük Kongre sürecinin şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyor; vatandaşlarımızın ve teşkilat mensuplarımızın gelişmeleri bu açıklamalar çerçevesinde değerlendirmesini önemle rica ediyorum."

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 17:33
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