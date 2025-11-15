  • İSTANBUL
Son Haberler

Yarkadaş, CHP’lilerin “delil yok” eleştirilerine tepki gösterdi! İBB’deki 5 milyon dolarlık rüşveti deşifre etti

Şam'da şiddetli patlama

BM duyurdu: İsrail 4 bin paletlik yardım girişini reddetti' Yine gerilim tırmanıyor! İsrail bahane arıyor

Ukrayna’nın üst düzey bir yetkiliye suikast planı engellendi! Moskava Kiev'i suçladı, gündem oldu!

İsrail'in ABD Büyükelçisi: 'Erdoğan İsrail'e karşı tavrı düşmanca ve kavgacı'! Siyonist köpeği İsrail’den havladı

‘Yuvamız Kastamonu’ dediler belediyeye yuvalandılar!

Konut seferberliği hız kesmiyor! Bakan Kurum’dan dev açıklama

TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak

İstanbul’da iddianame şoke etti! Kreş yapımı bahane, milyonluk rüşvet şahane!

İstanbul’daki acı olayın ardından gelen uyarılar! Uzmanlar tehlikenin altını çizdi!
Siyaset AK Parti'den KKTC mesajı
Siyaset

AK Parti'den KKTC mesajı

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
AK Parti'den KKTC mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yerli ve milli sosyal medya platformu NSosyal'den yaptığı paylaşımla, KKTC'nin kuruluşunun 42. yılını kutladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bundan tam 42 yıl önce, 15 Kasım 1983'te kuruldu. Yavru Vatan'ın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle siyasiler peş peşe mesajlar yayınlarken, AK Parti'den de anlamlı bir paylaşım geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC'nin kuruluşunun 42. yıl dönümüne ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

 

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 42. yıl dönümü kutlu olsun. Kıbrıs Türklerinin egemenlik ve varoluş davasının güçlü kalesi KKTC yoluna güvenle devam ediyor. Kıbrıs Türk halkını ve Kıbrıs Türkü'nün davasını her yerde savunmaya ve desteklemeye devam edeceğiz. Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesinin önderleri olan Dr. Fazıl Küçük'ü ve KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı rahmet ve saygıyla yad ediyoruz. Şehit Mehmetçiklerimizi ve mücahitlerimizi rahmetle ve şükranla, kahraman gazilerimizi ise hürmetle anıyoruz."

