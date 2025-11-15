AK Parti'den KKTC mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bundan tam 42 yıl önce, 15 Kasım 1983'te kuruldu. Yavru Vatan'ın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle siyasiler peş peşe mesajlar yayınlarken, AK Parti'den de anlamlı bir paylaşım geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC'nin kuruluşunun 42. yıl dönümüne ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 42. yıl dönümü kutlu olsun. Kıbrıs Türklerinin egemenlik ve varoluş davasının güçlü kalesi KKTC yoluna güvenle devam ediyor. Kıbrıs Türk halkını ve Kıbrıs Türkü'nün davasını her yerde savunmaya ve desteklemeye devam edeceğiz. Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesinin önderleri olan Dr. Fazıl Küçük'ü ve KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı rahmet ve saygıyla yad ediyoruz. Şehit Mehmetçiklerimizi ve mücahitlerimizi rahmetle ve şükranla, kahraman gazilerimizi ise hürmetle anıyoruz."