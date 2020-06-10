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Aktüel

AK Parti’den Kızılay’a kan desteği

AK Parti İl Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen kampanya ile Türk Kızılayı’na kan bağışında bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 16:21:22 -
AK Parti’den Kızılay’a kan desteği

AK Parti İl Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen kampanya ile Türk Kızılayı’na kan bağışında bulunuldu.


AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin başkanlığında, partinin yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları üyeleri tarafından, Türk Kızılayı’na kan bağışı yapıldı. Korona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle azalan kan stoklarına destek amacıyla başlatılan kampanyaya, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de destek sağladı.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kan bağışının önemine değinerek, hayat kurtarmak adına destek verdiklerini söyledi. Tüm vatandaşları kan bağışı kampanyasına destek olmaya davet eden Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Ne zaman ihtiyaç olduğu belli olmaz, tedbirli ve hazır olmamız lazım. O yüzden bu güzel faaliyeti desteklemek için buradayız” dedi.


AK Parti Ordu İl Başkanlığı olarak, parti binasının önünde kan bağışı kampanyasına katıldıklarını söyleyen AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, “Özellikle pandemi döneminde Kızılay’ımızın neler yaptığına şahit oluyoruz. Son derece başarılı bir şekilde bu süreci tamamladık. Kan stoklarının bittiği ile alakalı duyum geldiğinde biz de teşkilatımız ile birlikte kampanyaya katılarak Türk Kızılayı’nın eksiğine katkıda bulunmak istedik” diye konuştu.


Türk Kızılayı Ordu İl Başkanı Birnur Fatma Enginyurt da kan bağışında bulunanlara teşekkür etti.

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