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AK Parti'den Hüsamettin Cindoruk'a cevap

31 Mart yerel seçimleri için "Bu seçim bir intikam seçimidir" açıklamasını yapan eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'a AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş cevap verdi. Kurtulmuş, "Siyaset bir intikam meselesi değil, tercih meselesidir" dedi.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:12
AK Parti'den Hüsamettin Cindoruk'a cevap

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, Fatih'te görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi.

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un "Bu seçim bir intikam seçimidir" sözlerini eleştiren Kurtulmuş, "Siyaset bir intikam meselesi değil, tercih meselesidir" dedi. 

Hüsamettin Cindoruk’tan skandal 31 Mart açıklaması: Bu bir intikam seçimidir

"Siyaset intikam meselesi değil, tercih meselesidir"

Yerel seçimlerin yerel boyutta düşünülmemesi gerektiğini ifade eden Numan Kurtulmuş, "Yerel seçim olmasına rağmen bu seçim çok önemlidir. Bu seçimde bizim karşımızdaki herkes bir ittifak içerisinde. Hiçbir görüşleri ortak olmayan, ne dünya ne de siyasi görüşleri hiçbir şekilde birbirine benzemeyen çok sayıda grup, bir araya gelerek maalesef bir tek noktada birleşiyor: 'Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin, AK Parti yıkılsın da nasıl yıkılırsa yıkılsın' Dün sokaklarda yıkamadıklarını bir şekilde bu seçimde gerileterek sonuç almaya gayret ediyorlar. HDP, CHP, SP ve İP arasında, parti yöneticilerinin yapmış olduğu bir ittifakı hep beraber görüyoruz. HDP'nin Eş Genel Başkanı Temelli, meclisteki grup toplantısında 2-2 buçuk ay evvel konuştu. Kendi tabiriyle, 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda AKP'ye kaybettireceğiz' dedi. Allah aşkına bu neyin ittifakı? Eski Meclis Başkanı (Hüsamettin Cindoruk) diyor ki, 'Bu seçim bir intikam seçimidir' Sen bu kadar yıl deneyimi olan birisisin. Siyasette söylenmeyecek tek söz intikamdır. Siyaset intikam meselesi değil, tercih meselesidir, yarıştır" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:12
  1. Numan Kurtulmuş
  2. Ergün Turan
  3. Fatih
  4. AK Parti
  5. Hüsam

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