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AK Parti'den hodri meydan: Kamerayla vatandaşımıza izletilsin!

İstanbul’da Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’a çıkan oyların sıfırlandığının ortaya çıkması seçimi şaibeli hale getirdi. YSK’nın ilk gün açıkladığı, 29 bin oyluk fark tespit edilen usulsüzlüklerin düzeltilmesiyle şimdiden 20 bine düştü. “Hodri meydan” diyen AK Parti, İstanbul’daki tüm oyların yeniden sayılması önerisinde bulundu.

03 Nisan 2019 Çarşamba 08:26
AK Parti'den hodri meydan: Kamerayla vatandaşımıza izletilsin!

AK Parti İl Başkanlığı’nda çalışmaları koordine eden isimlerden birisi olan Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, dün akşam saatlerinde basını bilgilendirdi. İncelemeler başlar başlamaz çok ilginç verilerle karşılaşıldığını ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:

Biz dedik ki, ‘İstanbul’da durum hiç anlatıldığı gibi değil’ dedik. Bu verileri bir sisteme aldık çok hızlı bir şekilde sonuçlara ulaşıyoruz. Bir yandan da hata ve eksiklikleri sistem üzerinden kolay belirleyelim diye istemiştik. Seçim gecesi İstanbul’a intikal ettim. Daha ilk incelemede gerçekten çok ilginç verilerle karşılaştık. Gerçekten demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir bu seçim dersem herhalde fazla abartmış olmam. İlçe seçim kurulu Sancaktepe’de büyükşehire ilişkin oyların sayımına talebimizi kabul etmedi. Ama CHP’nin talebini oy çokluğuyla kabul etti ve incelemeye değer buldu. İlginç değil mi?

Operasyon çekiliyor

YSK’nın verilerine göre 29 binlere kadar çıktı fark. Ama şu an itibarıyla düşüyor, düşmeye devam edecek, şu an itibarıyla 20 bin 509. Sadece elimdeki dosyada 7 bin 646 oy var bizim aleyhimize kaydedilmiş, bizden gitmiş.

Kameralarla izlensin

Diyoruz ki, bütün partilere YSK seçim tutanakları, sayım döküm çizelgesini görüyor. Partiler biraz zahmet etse de baksa bize karşı yapılan bu zulmü ve bize karşı çekilen adeta bu operasyonu anlar. Biz verilerimize güveniyoruz. Sizin de veri noktasında bir endişeniz yoksa, sonuçta ne çıkarsa kesinleşen sonucu hepimiz kabul ederiz. Hodri meydan. Gelin yasa çerçevesinde seçim kurulları zaten şeffaf ama kamerayla vatandaşımıza kadar izletilsin. Bizim için problem yok. Gerçek neyse o gerçek ortaya çıksın istiyoruz. Hep bu işlerin içerisindeyim bu kadarını ilk kez görüyorum. Gerçekten pes doğrusu diyorum. Sorumlular hakkında adımlarımız, gerekirse suç duyurularımız söz konusu olacak.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 08:26
  1. İstanbul
  2. Ali İhsan Yavuz
  3. AK Parti
  4. istanbul
  5. seçim
  6. oy

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