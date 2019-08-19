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AK Parti’den görevden uzaklaştırmalara tam destek

AK Parti Genel Başkan yardımcılarından Hayati Yazıcı ile Hamza Dağ, İçişleri Bakanlığı kararıyla HDP'li 3 büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasına destek verdi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:25
AK Parti’den görevden uzaklaştırmalara tam destek

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İçişleri Bakanlığı kararıyla HDP’li Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasının doğru olduğunu belirterek, “Bu zihniyet her zaman; demokrasiyi, terörle kurduğu kirli ilişkiye kalkan yapmak istedi. Seçimlerde belediyeleri kazanmış olmak; terör örgütüne ekonomik ve lojistik destek sağlanmasını meşrulaştıramaz” dedi. Dağ, “Daha önce acı bir şekilde tecrübe ettiğimiz olayların tekerrür etmemesi, bölge halkının güvenlik ve selametinin korunması ve daha iyi hizmet alması için, devletimiz üzerine düşeni yapmaktadır ve yapmaya devam edecektir” diye konuştu.

Seçim imtiyazlı hale gelmenin aracı değildir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Demokraside ‘imtiyazlı’ kişi ve zümre yoktur. Seçim, imtiyazlı hale gelmenin aracı değildir. Kişi,seçimle edindiği pozisyonu, yıkmak için kullanamaz. Temel ölçüt; herkesin belirlenmiş kurallar içinde faaliyet icra etmesidir. Böyle davranmayanın devre dışı kalması işlemi doğrudur” dedi.

Bayrağımızı tanımayanlara gereken yapılmıştır

AK Parti eski Milletvekili Prof.Dr.Burhan Kuzu, “Terör örgütüne her türlü desteği veren, yardım ve yataklık yapan, şehit yakınlarını işten çıkartan, teröristlere anıt mezar yaptıran, devletine ve milletine düşman, bayrağımızı ve başkentimizi tanımayan sözde Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırılması çok doğru olmuştur. Milletin iradesini ve devletin tanıdığı egemenlik hakkını toplumun yararlarına yönelik değil, PKK terör örgütünün kararları doğrultusunda kullanan ve bu amaca yönelik anlayışın egemen olduğu belediyeler, gelir ve kaynaklarını terör örgütüne kullandırmaya devam ettiremez” dedi.

CHP’ye yazıklar olsun diyorum

Kuzu, “Van, Diyarbakır ve Mardin’de terör belediyeciliği bitmiş, hizmet belediyeciliği başlamıştır. Terör örgütünün ve Türkiye düşmanlarının planları bozulmuştur. Bu kararı eleştirenler, PKK ile kol kola olanlardır.Bu kararı en acımasız şekilde eleştiren, terör ile milli iradeyi aynı kefeye koyup, anayasa, hukuk ve devletin güvenlik güçlerini tanımayıp, şehitlerimizin kemiklerini sızlatan CHP’ye de yazıklar olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:25
  1. Van
  2. Mardin
  3. Diyarbakır
  4. AK Parti

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