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AK Parti'den flaş kabine açıklaması! 'Şaşırılan isimler olabilir'

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yeni kabineyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:57
AK Parti'den flaş kabine açıklaması! 'Şaşırılan isimler olabilir'

Naci Bostancı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam açıklayacağı merakla beklenen kabineye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Çok şaşırtıcı bir kabine olmayacak. Şaşırılan isimler de elbette olabilir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü AK Parti grup toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada 'Meclis'ten de isimler olabilir, neden olmasın' demişti.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:57
  1. AK Parti
  2. Kabine
  3. Açıklama

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