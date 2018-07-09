AK Parti'den flaş kabine açıklaması! 'Şaşırılan isimler olabilir'

Naci Bostancı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam açıklayacağı merakla beklenen kabineye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Çok şaşırtıcı bir kabine olmayacak. Şaşırılan isimler de elbette olabilir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü AK Parti grup toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada 'Meclis'ten de isimler olabilir, neden olmasın' demişti.