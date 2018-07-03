AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması
Yerel seçimlerin erkene alınması tartışmalarına son noktayı koyan AK Parti Sözcüsü Ünal, 'Gündemimizde erken seçim yoktur. Türkiye'nin önüne yeniden bir erken seçim getirilmesini doğru bulmuyoruz.' dedi.03 Temmuz 2018 Salı 10:43
Gazetecilerin sorularını cevaplayan AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, cinsel istismar için idam ve hadım cezasının öngörüldüğünü belirterek 'Çocuklarımızı korumak ilk işimiz olacak. Şu ana kasdr yapılmış bir sürü çalışma var. Bunun üzerinden masaya yatırılacak. Hayvan haklarıyla ilgili de çalışmamız var.' dedi.
GÜNDEMİMİZDE ERKEN SEÇİM YOK
Yeni bir seçim yapılmış ve geride kalmıştır. Seçmen son derece kararını vermiştir. Yeniden erken seçim tartışmalarını doğru bulmuyoruz. Türkiye şu anda önüne bakmaktır. Önceliğimiz yeni sistemin devreye girmesidir. Bizim gündemimizde erken seçim yok.
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