AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması

Gazetecilerin sorularını cevaplayan AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, cinsel istismar için idam ve hadım cezasının öngörüldüğünü belirterek 'Çocuklarımızı korumak ilk işimiz olacak. Şu ana kasdr yapılmış bir sürü çalışma var. Bunun üzerinden masaya yatırılacak. Hayvan haklarıyla ilgili de çalışmamız var.' dedi.

GÜNDEMİMİZDE ERKEN SEÇİM YOK

Yeni bir seçim yapılmış ve geride kalmıştır. Seçmen son derece kararını vermiştir. Yeniden erken seçim tartışmalarını doğru bulmuyoruz. Türkiye şu anda önüne bakmaktır. Önceliğimiz yeni sistemin devreye girmesidir. Bizim gündemimizde erken seçim yok.