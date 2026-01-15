AK Parti’den CHP’yi hoplatacak mesaj: Rahat olun biz daha yeni başlıyoruz!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla CHP’li belediyelerin performansını sert bir dille eleştirdi. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir teşkilatlarının saha çalışmalarına destek veren Acar, muhalefete "Biz daha yeni başlıyoruz" mesajını verdi.

Faruk Acar, CHP’nin yerel yönetimlerdeki başarısızlığının artık gizlenemez boyuta ulaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

25 yıllık kazanımlar heba edildi

"7 yıldır şehirlerimizi bir arpa boyu ileriye götüremediniz. Götüremediğiniz gibi 25 yıllık kazanımlarımızın bile gerisine götürdünüz. Üretmediniz, yönetemediniz; sadece şikâyet ettiniz. Başka ve gizli gündemlerle uğraşırken halkı unuttunuz. Kaybedilen zaman, boşa harcanan kaynaklar ve görmezden gelinen sorunlar artık o kadar ayyuka çıktı ki kılıfına sığdıramıyorsunuz."

Şehirler 90’lı yıllara geri döndü

Vatandaşların temel hizmetlerden mahrum bırakıldığını hatırlatan Acar, AK Parti teşkilatlarının gerçekleri anlatmaya devam edeceğini vurguladı:

"Vatandaşlarımızı yıllar sonra yine susuzluğa mahkum etmenizi, çöp dağları arasında yaşamaya zorlamanızı, halkı trafikte çileye terk etmenizi ve şehirlerimizi 90’lı yıllara geri götürdüğünüzü tüm Türkiye’ye anlatmaya devam edeceğiz. Yönetemediğiniz şehirlerde yaşayan vatandaşlarımız bunları maalesef bizzat tecrübe ediyor zaten."

Hoplamayın, gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz

CHP’nin saha çalışmalarından rahatsız olduğunu ifade eden Acar, mesajını şu sert sözlerle tamamladı:

"Sizin beceriksizliğinizi, basiretsizliğinizi, vizyonsuzluğunuzu bilmek bütün vatandaşlarımızın hakkı. Bu tablonun tüm Türkiye tarafından görülmesinden rahatsız olduğunuzu da biliyoruz. İşte tam da bu yüzden, biz gerçekleri ortaya koydukça hoplamaya başlıyorsunuz. Hoplamayın, rahat olun. BİZ DAHA YENİ BAŞLIYORUZ! İstanbul, Ankara ve İzmir teşkilatlarımızı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyor ve destekliyoruz."