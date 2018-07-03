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AK Parti'den 'Alaattin Çakıcı' açıklaması

Gazetecilerin sorularını cevaplayan AK Partili Mahir Ünal, geçtiğimiz hafta avukatı aracılığıyla gazeteciler hakkında tehdit içerikli bir açıklama yayınlayan Alaattin Çakıcı ile ilgili "İfade ve basın özgürlüğüne yönelik açıktan tehdit etmesine AK Parti rıza göstermez" dedi.

03 Temmuz 2018 Salı 10:54
AK Parti'den 'Alaattin Çakıcı' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ın görevden alınmasına tepki göstererek, "Bize göre Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı görevini eksiksiz yapmıştır. Konuyla ilgili iltimas, kayırma, hukuk ihlali, etik ve ahlak dışı bir durum da söz konusu değildir. Her şey normal prosedüründe gerçekleşmiştir. Hata yoktur, kusur yoktur, kast zaten yoktur." demişti.

Bahçeli’nin bu açıklamarının sorulması üzerine konuşan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal"Bahçeli bir siyasetçi olarak bunun kendi siyasi düşüncesi olduğunu, takdire ait olduğunu sosyal medyasından açıkladı. Bahçeli, hiçbir zaman siyasi tavır içine girmedi" dedi.

ALAATTİN ÇAKICI SORULDU

Ünal, Alaattin Çakıcı konusunda ise "Basına yönelik tehditlerin kabul edilemez olduğunu söyledik. Bu sözlerin ait olup olmadığının araştırılması gerektiğini söyledik. Böyle bir konu varsa yargının üstüne düşeceğini söyledik. Basın özgürlüğü, ifade konusunda her zaman destekte bulunuyoruz. Ama basın hakkının, ifade özgürlüğünün de teröre kapı aralayamayacağını söylüyoruz. Biz buna izin vermeyiz. İfade ve basın özgürlüğüne yönelik açıktan tehdit etmesine AK Parti rıza göstermez. 2001 yılında AK Parti'nin doğum nedeni, yasaklar ve özgürlüklerdir." İfadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 10:54
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