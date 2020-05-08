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Aktüel

AK Parti'de yeni göreve atanan Şamil Tayyar kimdir?

AK Parti eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak atandı. Peki Şamil Tayyar kimdir? Şamil Tayyar nereli?

Yeniakit Publisher
2020-05-08 21:34:00 - 2020-05-08 21:41:17
AK Parti'de yeni göreve atanan Şamil Tayyar kimdir?
AK Parti eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Şamil Tayyar kimdir?

Şamil Tayyar, 1 Mart 1965 tarihinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde doğdu. Babası Hüseyin Tayyar, annesi ise Fidan Tayyar'dır.

İsmi, Çeçen lider Şeyh Şamil'den gelmektedir. Fakat nüfus memuru 'Şıh Şamil Tayyar' olarak kaydetti. Şamil Tayyar'ın babası Hüseyin Tayyar, bir dönem MHP'de görev yapmıştı. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep'te tamamladı.

Yükseköğrenimini ise Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yaptı. 1985 yılında Milliyet gazetesine girdi. Polis adliye muhabiri olarak çalışmaya başlayan Tayyar, burada 9 yıl görev yaptı.

Milliyet gazetesinden ayrıldıktan sonra Sabah gazetesine geçti. 18 Nisan 1999 milletvekili seçimlerinde Demokratik Sol Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Fakat daha sonra adaylıktan geri çekildi.

Sabah gazetesinin ardından sırasıyla TGRT, Yeni Şafak, STAR TV ve Tercüman'da çalıştı.

12 Haziran 2011 milletvekili seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Gaziantep milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girdi.

Son olarak Star gazetesinde, Ankara temsilciliği ve köşe yazarlığı yapan Tayyar, bu görevlerinden 2012 yılında ayrıldı. İyi düzeyde İngilizce bilen Tayyar, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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